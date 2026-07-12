Juan Espinal lanza contundente mensaje para quien llegue a liderar el Ministerio de Minas y Energía

Aunque el presidente electo, Abelardo De La Espriella, todavía no anuncia a su ministro para el sector de Minas y Energía, desde algunos sectores ya empezaron a enviarle mensajes a quién llegue a dirigir esta cartera.

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El actual representante a la Cámara y electo senador para la próxima legislatura, Juan Espinal, le envió este domingo un mensaje a la persona que llegue a liderar este sector, que representa un gran reto.

“No llega a administrar un sector. Llega a garantizar la Seguridad Energética de los 52 millones de colombianos; de las 500.000 tiendas de barrio, los 18.000 hospitales, los mineros y el desarrollo económico de las regiones”, señaló el senador electo.

Espinal, quien ha seguido muy de cerca lo que pasa con el sector de energía en el país, manifestó que el nuevo ministro que sea designado tendrá en sus manos la mayor oportunidad económica del país.

“Si reconstruimos el sector minero-energético, Colombia puede alcanzar hasta el 50 % de sus exportaciones, generar entre $20 y $25 billones anuales en regalías y aportar hasta el 7 % del PIB”, señaló Espinal.

Y concluyó asegurando que “eso significa más inversión, más empleo y más obras para las regiones”.