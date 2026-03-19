¿Apagón en Colombia? MinMinas y gremio responden a la alerta del contralor

Los colombianos temen un apagón energético, luego de que el contralor nacional advirtiera al país en su informe oficial la posibilidad de desabastecimiento de gas natural en el territorio, lo que propiciaría un racionamiento energético.

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“El país tiene que actuar sin dilación para evitar el debilitamiento de su seguridad energética. Optimizar el uso del gasto público en el sector y proteger a los usuarios frente a los eventuales riesgos que se vislumbran de desabastecimiento y de mayores costos energéticos“, señaló Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, en medio de una rueda de prensa.

En caso de que el país necesite un racionamiento de esta naturaleza, estaría a cargo del Ministerio de Minas y Energía, por lo que el país estaba atento a la respuesta de Edwin Palma, el ministro y máxima autoridad de este rubro.

Palma dio un parte de tranquilidad para la ciudadanía, desestimando la advertencia del contralor, apelando a que la narrativa alarmante tendría relación directa con la temporada electoral que definirá al nuevo presidente del país en mayo.

“Es importante sincerar y tener algo de autocrítica en el análisis y en el diagnóstico, porque hoy hay una narrativa asociada a una coyuntura electoral y ya hemos visto la consistencia en las narrativas: apagón, desabastecimiento, energía en firme, y dele y dele, y apagón financiero y subsidios”, aseguró Edwin Palma, ministro de Minas.

Edwin Palma, ministro de Minas. Foto: cortesía /minMinas

El ministro destacó que estas advertencias pueden afectar la inversión extranjera en el país, además de lo que pueden llegar a generar en las elecciones presidenciales que se celebrarán este 2026.

Pronunciamiento del gremio

A través de una entrevista televisiva, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda, dijo que la advertencia del contralor no es descabellada y, por el contrario, tiene sentido con lo que viene anunciando el gremio.

“Hoy en día, entre las deudas del Gobierno, de entidades públicas y de los usuarios, a las empresas del sector, tanto distribuidoras como comercializadoras, como transmisoras y generadoras, les están adeudando ya 9,2 billones de pesos en subsidios, que son alivios que se les dan a los usuarios desde el punto de vista de la factura”, declaró Castañeda.

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Es decir, los usuarios estarían pagando menos de lo que realmente consumen, según el presidente gremial. El representante señaló que las empresas están trabajando con el fin de “no apagarse”, apelando a préstamos bancarios y señalando que algunas de ellas ya están vendiendo activos de su propiedad.

Además, Castañeda señaló que un apagón técnico sería una amenaza real en el momento que llegue un fenómeno del Niño. Sin embargo, el líder gremial concluyó que “el responsable de que esto continúe siendo operativo y continúe prestándose el servicio a los usuarios es el Gobierno nacional“.