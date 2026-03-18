Riesgo inminente de racionamiento y aumento de precios en hidrocarburos y energía eléctrica; esto alerta la Contraloría

El país está ante un inminente riesgo de racionamientos y aumentos de precios por debilidad en almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica. Así lo confirmó el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, durante el Foro de Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia.

El contralor Rodríguez advirtió que “la actual coyuntura internacional, marcada por la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania y el escalamiento de tensiones en Medio Oriente, incluido Irán, ha incrementado la volatilidad de los mercados energéticos y la competencia global por hidrocarburos y combustibles”.

Para la Contraloría, este escenario refuerza la importancia de que Colombia fortalezca su soberanía energética, reduzca su dependencia de importaciones y adopte decisiones que aseguren el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y la protección de los recursos públicos.

¿Riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en 2027?

El informe estuvo acompañado de una reiteración de la entidad al Gobierno nacional para que adopte “medidas oportunas que permitan evitar escenarios de racionamiento energético, a partir de los riesgos identificados en el estudio y de las advertencias formuladas previamente”.

Lo más preocupante de dicho documento es que, en materia de gas natural, se evidencia que la producción disponible para la venta es menor a la producción fiscalizada, debido a consumos propios, reinyecciones y gas que no cumple con especificaciones técnicas.

La Contraloría reveló que en 2024, solo el 67 % del gas extraído fue comercializado, situación que obligó por primera vez a la importación de gas natural licuado para cubrir la demanda interna.

“Se advierte una disminución sostenida de las reservas probadas, que redujo el horizonte de autosuficiencia a 5,9 años para gas y 7,2 años para petróleo, en un contexto de agotamiento natural de los campos y baja incorporación de nuevas reservas”, explicó la Contraloría.

Frente a la demanda de 2026, la entidad alertó que existe una desatención por la no adjudicación de proyectos de regasificación, especialmente en el Pacífico, así como ausencia de “redundancias en el sistema de transporte”, que requieren soluciones urgentes, como la importación por Buenaventura y opciones en La Guajira y Sucre.

Según XM, este mismo año el país ya tendría un déficit cercano al 1,6 por ciento en energía firme garantizada frente a la demanda (ENFICC), una brecha que se ampliaría a 3,5 por ciento en 2027, coincidiendo con un posible Fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobre el gas licuado de petróleo, el contralor Rodríguez destacó “su papel estratégico en zonas rurales y dispersas como sustituto de la leña en procesos de transición social y ambiental. No obstante, la limitada capacidad de almacenamiento y logística interna puede comprometer la continuidad y calidad del suministro en regiones apartadas”.

La entidad también resaltó que la planeación energética nacional no ha logrado sincronizar la expansión de cobertura con las garantías de abastecimiento, lo que no asegura el volumen de gas necesario para atender la demanda y puede generar riesgos de racionamiento energético, aumento de precios e inequidad.