Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

En la mañana de este miércoles, 4 de marzo, se reúnen en la oficina del procurador Gregorio Eljach el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Defensa, Pedro Sánchez, para hacerle seguimiento al Plan Democracia.
A la cita también acudieron el registrador Hernán Penagos, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y la cúpula militar.
“Reafirmamos, desde el Gobierno, nuestro compromiso con unas elecciones transparentes y seguras en todo el territorio nacional”, afirmó Benedetti en su cuenta de X.
March 4, 2026