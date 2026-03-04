Política

Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

La cita tiene lugar en las instalaciones de la Procuraduría.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 10:09 a. m.
Reunión de seguimiento electoral el 4 de marzo.
Reunión de seguimiento electoral el 4 de marzo. Foto: Registraduría.

En la mañana de este miércoles, 4 de marzo, se reúnen en la oficina del procurador Gregorio Eljach el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Defensa, Pedro Sánchez, para hacerle seguimiento al Plan Democracia.

A la cita también acudieron el registrador Hernán Penagos, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y la cúpula militar.

“Reafirmamos, desde el Gobierno, nuestro compromiso con unas elecciones transparentes y seguras en todo el territorio nacional”, afirmó Benedetti en su cuenta de X.

