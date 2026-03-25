Fueron 69 las víctimas del siniestro aéreo en Putumayo; el avión Hércules de las Fuerzas Militares terminó de barriga en la selva y segundos después del despegue, con más de 100 uniformados del Ejército y la Policía. Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá y Medicina Legal arrancó con la identificación.

Accidente del avión Hércules de la FAC en Putumayo deja 66 muertos y 57 heridos: todavía hay 4 personas desaparecidas

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, en el marco de la atención al accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro”, señaló Medicina Legal.

El objetivo de traer los cuerpos hasta la ciudad de Bogotá incluye un trabajo articulado de Medicina Legal con técnicos forenses que acelerarán el proceso de identificación de las víctimas, además de establecer las causas de la muerte. Más de 50 funcionarios del instituto forense se encargarán de adelantar todos los actos médico-legales.

“Para la atención de este evento, la entidad ha dispuesto doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera articulada para realizar los procedimientos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”, explicó el instituto.

En el curso de los estudios, Medicina Legal informó este miércoles que se logró la identificación de 10 víctimas que viajaban en el avión Hércules del Ejército, un listado de personas que ahora pasan a un proceso de entrega digna a los familiares.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló Medicina Legal luego de una reunión con el ministro de Defensa.

Se espera que en las próximas horas se adelante la totalidad del estudio de identificación de las víctimas que llegaron a Medicina Legal en Bogotá e iniciar con los procesos de entrega a los familiares con el reporte exacto de las causas de muerte.

Min Defensa se reunió con el director de Medicina Legal tras el accidente del avión Hércules del Ejército en Putumayo. Foto: Suministrada (API)

El listado de víctimas identificadas: