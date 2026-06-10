Dos tutelas en el Tribunal de Bogotá se contradicen por el uso de imágenes en la campaña de Abelardo de la Espriella, ¿cuál tiene la razón?

El Tribunal de Bogotá le dio 24 horas a la campaña de Abelardo de la Espriella para retirar la bandera nacional, el escudo y hasta las señales castrenses de sus imágenes de campaña. Un hecho que resultó casi insólito, pero es una orden con fecha de vencimiento.

Más gasolina para la campaña de Abelardo de la Espriella: Tribunal de Bogotá le prohíbe usar la frase “firmes por la patria” y la bandera

Lo que llama la atención con esta serie de tutelas que buscan prohibir el uso de símbolos patrios en la campaña a la Presidencia, que en otras campañas como la del hoy presidente Gustavo Petro se usaron sin prohibiciones de la justicia, es que el mismo Tribunal de Bogotá, en una decisión de octubre de 2025, fijó un precedente contrario.

Una tutela que en ese momento fue radicada por una precandidata presidencial del Movimiento Unión Federal de la Equidad, alegó vulneración de derechos “a la igualdad, participación política, debido proceso administrativo y electoral”, justamente por el uso que Abelardo de la Espriella le estaba dando a los símbolos y colores patrios.

Sin embargo, en ese momento, el mismo Tribunal que ahora le prohíbe a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella el uso de la bandera, el escudo y hasta el eslogan “firmes por la patria”, le negó la tutela a la precandidata tras advertir que el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) resaltó que su uso “no generaba confusión en el electorado”.

Ciudadanos adelantan un plantón en la Autopista Norte con calle 170, en apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Suministrada a Semana

“En el marco de las elecciones que se realizarán el 31 de mayo de 2026, no genera confusión en el electorado, ya que no mantiene algún parecido o relación gráfica o fonética con otros logo-símbolos registrados, es claramente disímil con los símbolos de la patria, y dista de cualquier semejanza con los emblemas estatales”, dijo la tutela que se negó en su momento.

Ocho meses después, el mismo Tribunal de Bogotá se lanza con una polémica decisión que, a menos de 12 días de la segunda vuelta presidencial, pretende impedir al candidato y lo que llaman “el grupo significativo de ciudadanos” usar los símbolos, colores y hasta señales que fueron incorporadas por los propios seguidores de la campaña.

“Procedan a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como: i) la bandera de la República de Colombia, escudo y demás figuras representativas de la Nación; ii) imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; iii) saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; iv) así como el uso de las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”, señala decisión de este martes.

Abelardo de la Espriella es un reconocido abogado. Foto: Catalina Olaya

Para los expertos resulta insólito que el Tribunal de Bogotá emita una discusión que el mismo Tribunal descartó cuando negó la tutela de octubre de 2025, particularmente cuando la campaña entró a la recta final y a menos de dos semanas de que se conozca quién será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.