MinDefensa dice que entrega al próximo Gobierno una Fuerza Pública “fortalecida” y con “una hoja de ruta para su modernización”

El Ministerio de Defensa emitió en las últimos horas un comunicado en el que asegura que entrega al próximo Gobierno una Fuerza pública “fortalecida”, con “recursos asegurados” y una “hoja de ruta para su modernización”.

De acuerdo con la entidad, esto lo hace en respuesta a “versiones que han circulado en medios de comunicación sobre un supuesto debilitamiento de capacidades de la Fuerza Pública de cara a la transición gubernamental, el Ministerio de Defensa Nacional informa a la opinión pública”.

“La seguridad y la defensa nacional exigen análisis basados en hechos verificables y no en interpretaciones aisladas o alejadas de la realidad técnica, operacional y presupuestal del sector defensa. Una capacidad institucional no se mide únicamente por el número de equipos disponibles en un momento determinado. Comprende también el talento humano, la doctrina, la organización, el entrenamiento, la infraestructura, la logística, el mantenimiento y los recursos necesarios para cumplir las misiones constitucionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, subrayó.

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Capacidades operacionales

Sobre la capacidades operacionales, el ministerio hizo un recuento del número de aeronaves con las que se cuenta en la actualidad.

Según señaló, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen un inventario de 620 aeronaves.

De estas, 168 aeronaves se encuentran fuera de servicio y, por “haber culminado su ciclo de vida o encontrarse en proceso de retiro, reemplazo o disposición final, serán objeto de procedimientos técnicos y administrativos correspondientes”.

Las 452 aeronaves restantes están en capacidad de operación. De ellas:

• 275 aeronaves están disponibles y listas para operar (61%), cumpliendo diariamente misiones de defensa y seguridad nacional, control del espacio aéreo, transporte, vigilancia, inteligencia, evacuación aeromédica, apoyo humanitario y lucha contra las organizaciones criminales y las amenazas que afectan a los colombianos.

“No obstante, el país requiere fortalecer la disponibilidad de aeronaves. La meta institucional es elevar progresivamente la disponibilidad operacional de aeronaves del 61% al 75%, así como incrementar las horas de vuelo de acuerdo con las necesidades operacionales”, explicó el Ministerio.

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• 177 aeronaves (39%) se encuentran en mantenimiento, inspección, reparación o recuperación, de acuerdo con los ciclos técnicos establecidos por los fabricantes y las normas de aeronavegabilidad. “Este proceso hace parte del ciclo normal de sostenimiento de una flota aérea moderna y es indispensable para garantizar la seguridad y disponibilidad operacional”, dijo la entidad.

“Mejorar la disponibilidad operacional de aeronaves requiere inversiones sostenidas y una planeación de largo plazo para mantenimiento, repuestos, infraestructura, entrenamiento, horas de vuelo, recuperación de plataformas y adquisición de nuevas aeronaves”, subrayó.

Renovación de aeronaves

El Ministerio señaló que en 2025 se avanzó en la renovación de la “capacidad de superioridad aérea” del país, “medida estratégica que había sido aplazada durante más de dos décadas.

En ese sentido, afirmó que se destinaron $16,8 billones de pesos en vigencias futuras hasta 2032, con los cuales se contrató “la nueva capacidad de superioridad aérea que reemplazará progresivamente a los aviones Kfir, próximos a culminar su ciclo de vida”.

El Ministerio señaló que en 2025 se avanzó en la renovación de la “capacidad de superioridad aérea” del país, “medida estratégica que había sido aplazada durante más de dos décadas. Foto: Redes sociales:ÚltimaHoraCol/Getty images/Montaje: SEMANA

“El proyecto contempla la adquisición de 17 aeronaves Saab Gripen, así como una importante transferencia tecnológica necesaria para su operación y sostenimiento”, remarcó.

Hoja de ruta

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa afirmó que el Gobierno deja recursos y una hoja de ruta para la modernización de “capacidades estratégicas”.

“En 2026, el Gobierno Nacional aprobó el Conpes 4187 (Consejo Nacional de Política Económica y Social) y, a través del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) autorizó las vigencias futuras y los cupos presupuestales extraordinarios, estableciendo una hoja de ruta y el respaldo financiero”, agregó la entidad.

Dentro de esta inversión, aproximadamente $5 billones están destinados al fortalecimiento de las capacidades aéreas, con la incorporación de 47 nuevas aeronaves: 13 aviones y 34 helicópteros, con una vida útil estimada superior a los 40 años.

“El Conpes 4187 también contempla la incorporación de 752 sistemas aéreos no tripulados (drones) y 400 sistemas detectores de drones, para fortalecer las capacidades de vigilancia, inteligencia y protección de la Fuerza Pública”, añadió el Ministerio.