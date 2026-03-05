Primicia: el informe completo de los más de $1.700 millones incautados para presunta compra de votos

Las autoridades libran una lucha frontal contra la corrupción electoral, de cara a los comicios del próximo 8 de marzo.

Informe de la Policía sobre acciones contra la compra de votos en el 2026. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA conoció el expediente de la Policía donde se documentan los casos que tendrían que ver con presunta compra de votos. Allí se observa que han sido decomisados 1.760 millones de pesos, se han ejecutado 20 capturas, de las cuales 15 personas han quedado en libertad y cuatro están pendientes por resolver su situación jurídica.

Informe de las autoridades sobre acciones para evitar la corrupción electoral. Foto: Suministrada a Semana.

Los hechos se han presentado en Córdoba, Antioquia, Meta, La Guajira y Santander. Uno de los casos que hace parte del expediente es el del escolta de la Unidad Nacional de Protección asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, quien fue sorprendido en La Guajira con más de 140 millones de pesos y propaganda electoral.

El funcionario fue llevado ante la justicia, pero luego fue dejado en libertad por orden de un juez. El caso fue presentado por las autoridades como una presunta compra de votos.

Otro de los hechos relevantes presentados por las autoridades antes de las elecciones fue el de un exconcejal de Córdoba, capturado junto a una mujer con más de 400 millones de pesos, dineros cuya procedencia no pudo explicar.

“Durante el registro al automotor, los policías hallaron un bolso de color negro que contenía la suma de $434.700.000 en efectivo. Además del dinero, fueron incautados dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso investigativo para establecer el origen y la destinación final de los recursos”, explicó la Policía.

Exconcejal capturado con más de 400 millones de pesos en el departamento de Córdoba, previo a las elecciones del 8 de marzo. Foto: Policía

Agregó la autoridad que: “de acuerdo con información preliminar, el dinero al parecer procedería de la ciudad de Montería y tendría como destino el municipio de Montelíbano. Sin embargo, al momento del procedimiento, los ocupantes del vehículo no lograron justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia de los recursos transportados”.

En medio de las acciones, las autoridades recordaron que hay personal dedicado exclusivamente a combatir la corrupción electoral, encabezado por el Ministerio de Defensa.