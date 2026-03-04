Nación

Ministro de Defensa reportó que fueron incautados más de 400 millones de pesos en efectivo en Córdoba

El ministro Pedro Sánchez indicó que se están revisando medidas con otras entidades del Estado para evitar corrupción electoral.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 11:07 a. m.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa reportó incautación de dinero en efecto en Córdoba.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa reportó incautación de dinero en efecto en Córdoba. Foto: SEMANA

En medio del escándalo que hay por una supuesta compra de votos en la Guajira, y con la captura y luego liberación de un escolta de la UNP con más de 140 millones de pesos en efectivo que transportaba en la Guajira, ahora se reporta otra millonaria incautación de dinero.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que en otro operativo la Policía, en Córdoba, decomisó más de 400 millones de pesos en efectivo.

Sobre este segundo caso el ministro Sánchez no entregó mayores detalles sobre el operativo en el que fue decomisado el dinero, sin embargo, señaló que se están adelantando diálogos con otras entidades del Estado a fin de diseñar estrategias para evitar la corrupción electoral.

SEMANA conoció con fuentes de la policía, que una de las personas capturadas en este segundo caso es un concejal elegido para el período 2024-2027, pero al parecer había perdido la investidura.

Bogotá

Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado 9 casos este año

Nación

Corrupción en la UNGRD: en firme proceso penal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones

Medellín

¿Es uno de los 15.484 beneficiarios? Medellín inicia entrega de bonos alimentarios en marzo 2026

Bogotá

Acueducto confirma los barrios que se quedan sin agua este jueves 5 de marzo: consulte los horarios

4 Patas

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

Nación

Revelan video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira; estaría implicado en una presunta compra de votos

Bogotá

¿Adiós a la tarjeta TuLlave? El plan para integrar el pago del Metro y TransMilenio en Bogotá

Política

¿Cortocircuito en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan de desarme

Nación

Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

Confidenciales

MinDefensa hizo especial revelación sobre el carrotanque repartiendo agua con propaganda política en el Cesar

El dinero era movilizado en un vehículo que tenía como ruta Montería - Montelíbano en el departamento de Córdoba.

Sobre las medidas en elecciones, dijo por su parte la Policía que hay un “despliegue de 120 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones de 2026″.

Añadió la autoridad policial que: “Esta operación se articula con 14 instituciones del Estado a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), como parte del Plan Democracia. Desde 2025, la institución fortaleció su coordinación con el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Certamen Electoral (CORMPE), con el fin de anticipar riesgos, prevenir amenazas y proteger el ejercicio libre del voto”.

Así mismo se indicó que: “Actualmente, 696 policías integran 153 esquemas de protección. Adicionalmente, más de 49.555 uniformados han atendido 3.618 servicios de seguridad en desplazamientos por vías nacionales, eventos públicos y privados, aeropuertos, terminales y zonas rurales”.

Más de Nación

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado 9 casos este año

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, enfrenta un juicio por los actos de corrupción en la UNGRD.

Corrupción en la UNGRD: en firme proceso penal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones

La Alcaldía de Medellín avanza en la entrega de bonos alimentarios para más de 15.000 familias vulnerables, como parte de su estrategia contra la inseguridad alimentaria.

¿Es uno de los 15.484 beneficiarios? Medellín inicia entrega de bonos alimentarios en marzo 2026

x

Acueducto confirma los barrios que se quedan sin agua este jueves 5 de marzo: consulte los horarios

x

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

El escolta de la UNP y otra persona fueron capturados por la Policía por movilizar 145 millones de pesos.

Revelan video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira; estaría implicado en una presunta compra de votos

Tarjeta TuLlave podría integrar TransMilenio con el Metro de Bogotá.

¿Adiós a la tarjeta TuLlave? El plan para integrar el pago del Metro y TransMilenio en Bogotá

Cursos para emprendedores, webinars ofrecidos por la Cámara de Comercio.

Los nuevos cursos gratis para empresarios y comerciantes en Bogotá; Distrito ofrece webinars en marzo de 2026

El abogado Iván Cancino y, detrás de él, Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. Fue el 22 de septiembre de 2025, cuando Cancino recibió de Lacouture la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial, en el Salón Boyacá del Congreso de la República, en Bogotá

Iván Cancino cuenta quién le “pidió el favor” de defender al escolta que llevaba material electoral y monto millonario

Noticias Destacadas