Ministro de Defensa reportó que fueron incautados más de 400 millones de pesos en efectivo en Córdoba

En medio del escándalo que hay por una supuesta compra de votos en la Guajira, y con la captura y luego liberación de un escolta de la UNP con más de 140 millones de pesos en efectivo que transportaba en la Guajira, ahora se reporta otra millonaria incautación de dinero.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que en otro operativo la Policía, en Córdoba, decomisó más de 400 millones de pesos en efectivo.

Sobre este segundo caso el ministro Sánchez no entregó mayores detalles sobre el operativo en el que fue decomisado el dinero, sin embargo, señaló que se están adelantando diálogos con otras entidades del Estado a fin de diseñar estrategias para evitar la corrupción electoral.

SEMANA conoció con fuentes de la policía, que una de las personas capturadas en este segundo caso es un concejal elegido para el período 2024-2027, pero al parecer había perdido la investidura.

El dinero era movilizado en un vehículo que tenía como ruta Montería - Montelíbano en el departamento de Córdoba.

Sobre las medidas en elecciones, dijo por su parte la Policía que hay un “despliegue de 120 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones de 2026″.

Añadió la autoridad policial que: “Esta operación se articula con 14 instituciones del Estado a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), como parte del Plan Democracia. Desde 2025, la institución fortaleció su coordinación con el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Certamen Electoral (CORMPE), con el fin de anticipar riesgos, prevenir amenazas y proteger el ejercicio libre del voto”.

Así mismo se indicó que: “Actualmente, 696 policías integran 153 esquemas de protección. Adicionalmente, más de 49.555 uniformados han atendido 3.618 servicios de seguridad en desplazamientos por vías nacionales, eventos públicos y privados, aeropuertos, terminales y zonas rurales”.