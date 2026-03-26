Colombia vivirá una jornada de alta variabilidad climática en las próximas 24 horas, con lluvias significativas en zonas del centro y occidente del país, impulsadas por sistemas de baja presión y la Vaguada Monzónica.

Regiones como el Caribe y la Orinoquía registrarán condiciones más estables, aunque con temperaturas elevadas y sensación térmica intensa.

Ideam, UNGRD y Dimar advierten fuertes condiciones climáticas en las próximas semanas: este mes dejaría de llover y llegaría El Niño

Lluvias en la región Andina y Pacífica, mientras el Caribe y la Orinoquía tendrán calor y tiempo seco

En la región Caribe se espera un comportamiento mixto. Predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores del Golfo de Urabá, el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar, además de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá.

En contraste, departamentos como La Guajira, Magdalena y Atlántico tendrán una jornada mayormente seca, con cielos parcialmente nublados.

En el mar Caribe colombiano, el tiempo seco será predominante, aunque no se descartan lluvias ligeras a moderadas en zonas puntuales del suroccidente y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La región Andina tendrá una de las mayores incidencias de precipitación.

Se prevén cielos mayormente nublados con lluvias moderadas a fuertes en departamentos como Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander.

Las lluvias podrían intensificarse en horas de la tarde y la noche, asociadas a la inestabilidad atmosférica y a la convergencia de humedad en zonas montañosas.

En el Pacífico colombiano, el panorama será dominado por nubosidad densa y lluvias frecuentes, especialmente en el departamento del Chocó y sectores del centro de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, principalmente en la tarde y la noche, mientras que en el océano Pacífico central y norte se prevé nubosidad dispersa con lluvias ligeras a moderadas.

La Orinoquía experimentará condiciones de tiempo mayormente seco, con cielos entre ligeros y parcialmente nublados.

Persistirá una alta sensación térmica y temperaturas elevadas.

Sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en el piedemonte del Meta y en zonas del sur y oriente del Vichada.

Las autoridades recomiendan atención especial a las temperaturas máximas registradas en los últimos días.

La Amazonía tendrá condiciones de mayor inestabilidad. Se espera cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias moderadas a localmente fuertes en Amazonas, Vaupés, Putumayo y Caquetá.

Este comportamiento está asociado a la advección de humedad desde el sur del continente y a la dinámica atmosférica en altura.

Jornada seca y cielo parciamente nublado para Barranquilla, hoy 26 de marzo Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Así será el clima en las principales ciudades colombianas

Barranquilla: jornada seca, cielos parcialmente nublados. Temperatura máxima: 33 °C.

Cartagena: nubosidad variable y predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 32 °C.

Temperatura máxima: 32 °C. Medellín: cielo parcial a mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas en la tarde. Temperatura máxima: 26 °C.

Tunja: día mayormente seco, posibles lloviznas nocturnas. Temperatura máxima: 19 °C.

Bucaramanga: tiempo seco en la mañana y tarde; lluvias ligeras en la noche . Temperatura máxima: 25 °C.

. Temperatura máxima: 25 °C. Cali: cielo nublado a mayormente nublado con lluvias de variada intensidad en tarde y noche. Temperatura máxima: 29 °C.

En Bogotá, la mañana será seca y nublada, mientras que en la tarde se esperan lluvias ligeras, especialmente en el norte y occidente.

La temperatura máxima será de 20 °C y, en la noche, volverían las condiciones secas con posibles lloviznas aisladas.