En los últimos días, el país ha estado marcado por intensas lluvias y una alta variabilidad climática en varias regiones. Ante este panorama, el Ideam, acompañado de la UNGRD y la Dimar, hizo un llamado especial a las autoridades distritales para reforzar las medidas de prevención y atención.

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En la mañana de este miércoles, las autoridades meteorológicas y de gestión del riesgo del país se pronunciaron en rueda de prensa sobre el panorama de las condiciones climáticas en el territorio nacional.

La rueda de prensa estuvo a cargo de las tres autoridades meteorológicas y de gestión de riesgo. Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció formalmente el inicio de la primera temporada de lluvias del año. La entidad prevé que esta se extenderá hasta junio de 2026 e impactará las regiones Andina, Caribe y algunas zonas del piedemonte de la Orinoquía. La directora de la entidad apuntó que la región pacífica se mantiene en constantes lluvias a lo largo del año.

“Recordemos que, en Colombia, aunque no tenemos unas estaciones marcadas, sí tenemos unas estaciones de más y menos lluvias, que varían en cada región del país”, declaró la Dra. Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam.

Echeverry reveló que desde marzo hasta mayo se incrementan las precipitaciones históricamente. No obstante, la directora precisó que las predicciones anticipan que para abril las lluvias “no estarán tan fuertes como ha sucedido históricamente”.

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Las fuertes lluvias que se han registrado en el país ya han generado emergencias “fuera de lo normal”. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, actualizó las cifras de las afectaciones reportadas hasta el momento en Colombia.

“En lo corrido del 2026 tenemos más de 600 emergencias que se han registrado en 328 municipios de 24 departamentos del país. Esto ha dejado un saldo de 155.000 familias damnificadas, lo cual es sustancialmente mayor al año anterior, donde para este momento del año teníamos apenas 23.000 familias registradas como damnificadas”, apuntó el director Carrillo.

Además, el funcionario precisó que los departamentos más afectados son Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Nariño, Cauca y Córdoba, territorios donde se ha concentrado el mayor número de emergencias. No obstante, reconoció que, en términos de afectaciones, el departamento más golpeado es Córdoba, tras la creciente del río Sinú.

El director de la UNGRD fue el encargado de detallar los afectados. Foto: X: @UNGRD

Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) señaló que trabaja de manera articulada con las demás entidades para advertir sobre los posibles efectos de los fenómenos oceánicos que podrían impactar el territorio nacional.

En el segundo semestre llegaría el fenómeno de El Niño

El Ideam, la Dimar y la UNGRD advierten que para el segundo semestre de este 2026, el clima puede dar un giro drástico, pasando al fenómeno de El Niño. Por lo que se ha declarado el estado de vigilancia, lo que implica seguimiento permanente, acciones de alistamiento en los territorios y preparación frente a posibles impactos.

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Ante el posible fenómeno de El Niño, las autoridades nacionales recomiendan a las alcaldías y gobernaciones iniciar planificación ante sequías y posible desabastecimiento hídrico, particularmente hacia final del año, ahorrar agua, identificar zonas de riesgo por incendios forestales y actualizar estrategias de respuesta.