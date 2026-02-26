Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

En los últimos días, se han difundido una serie de alertas sobre la llegada del polvo del Sahara ―masa de aire seca cargada de partículas finas de arena― a Colombia; por ello, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se pronunció oficialmente y alivió a los colombianos sobre la llegada e impacto que tendría en el país.

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?

El Instituto confirmó que, hasta el momento, el fenómeno proveniente del continente africano no ha impactado en el territorio nacional. Mediante un comunicado de prensa, la subdirectora de meteorología del Ideam, teniente coronel Carolina Rueda, aclaró que, aunque las partículas del polvo del Sahara sí han ingresado a Colombia, no es de mayor relevancia.

“En los últimos tres días han ingresado al país cantidades mínimas, principalmente sobre la costa caribe colombiana, y no se espera una mayor afectación durante los próximos tres días”, apuntó Rueda este 24 de febrero.

Subdirectora de Meteorología del Ideam, Teniente Coronel, Carolina Rueda. Foto: Ideam

La subdirectora le confirmó a SEMANA que se espera que este fenómeno llegue a Colombia en el mes de abril, con un pico máximo en junio y julio, previendo la finalización en agosto, desmintiendo las predicciones que advertían la llegada en febrero.

“Estos son los meses críticos en donde hay un mayor transporte de material particulado hacia el territorio nacional. Puede tener una incidencia sobre las condiciones de salud de los colombianos”, reveló la TC Rueda.

No obstante, el Instituto evidenció el ingreso de cantidades mínimas de estas partículas al país; sin embargo, no han involucrado valores de relevancia para generar una alerta en el territorio.

Este fenómeno no es anormal, siempre y cuando impacte en las “cantidades normales”; sin embargo, su llegada al país cafetero dependería meramente de la circulación de los vientos alisios del noreste del continente, que cuando se fortalecen, promueven estas cantidades de material particulado.

¿Cuáles son las regiones en donde impactaría el fenómeno?

Rueda detalló que el Caribe y los valles interandinos serían las regiones principalmente afectadas, sin descartar el sur y la amazonía del país, que pueden ser impactados, pero en mucha menor medida.

La llegada del fenómeno al territorio impactaría en el clima; según la subdirectora, el polvo del Sahara tendría incidencia en las precipitaciones del territorio.

El polvo del Sahara entraría por el norte del país. Foto: AFP

Por su parte, la NASA advierte que la llegada del fenómeno a los países puede producir una neblina no tan espesa, impidiendo la visibilidad y aumentando la concentración de material particulado. Además, afecta la salud de los ciudadanos, irritando sus ojos, piel y vías respiratorias.

Sin embargo, no todos los impactos son negativos; el polvo del Sahara aportaría nutrientes que fertilizan suelos y océanos, a pesar de que, en exceso, puede afectar corales y generar desequilibrios en el ecosistema.