Nación

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

Carolina Rueda desmintió las versiones previamente difundidas y corroboró el impacto que tendría en el país.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

26 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
La subdirectora del Ideam, Carolina Rueda
La subdirectora del Ideam, Carolina Rueda Foto: Montaje SEMANA | Guillermo Torres / Ideam

En los últimos días, se han difundido una serie de alertas sobre la llegada del polvo del Sahara ―masa de aire seca cargada de partículas finas de arena― a Colombia; por ello, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se pronunció oficialmente y alivió a los colombianos sobre la llegada e impacto que tendría en el país.

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?

El Instituto confirmó que, hasta el momento, el fenómeno proveniente del continente africano no ha impactado en el territorio nacional. Mediante un comunicado de prensa, la subdirectora de meteorología del Ideam, teniente coronel Carolina Rueda, aclaró que, aunque las partículas del polvo del Sahara sí han ingresado a Colombia, no es de mayor relevancia.

“En los últimos tres días han ingresado al país cantidades mínimas, principalmente sobre la costa caribe colombiana, y no se espera una mayor afectación durante los próximos tres días”, apuntó Rueda este 24 de febrero.

x
Subdirectora de Meteorología del Ideam, Teniente Coronel, Carolina Rueda. Foto: Ideam

La subdirectora le confirmó a SEMANA que se espera que este fenómeno llegue a Colombia en el mes de abril, con un pico máximo en junio y julio, previendo la finalización en agosto, desmintiendo las predicciones que advertían la llegada en febrero.

Cali

Fue hallada con vida Ana Libia Güetio, candidata a las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz que había sido reportada como desaparecida

Nación

Exsenador Efraín Torrado fue condenado a ocho años de prisión por el carrusel de la contratación, en Bogotá

Nación

Óscar Santiago Gómez, presunto asesino de la periodista Laura Camila Blanco, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Nación

Rocky, el perro que le salvó la vida a los miembros de una unidad militar al descubrir explosivos en el Tolima

Bucaramanga

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

Bogotá

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

Nación

Fiscalía acusó formalmente a alias el Costeño por ser el cerebro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Bogotá

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Nación

Prepare el paraguas: lluvias de marzo serán hasta un 41 % más fuertes que en 2025, advierte el Ideam

Bogotá

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

“Estos son los meses críticos en donde hay un mayor transporte de material particulado hacia el territorio nacional. Puede tener una incidencia sobre las condiciones de salud de los colombianos”, reveló la TC Rueda.

¿Cuánto durará el tercer frente frío del año en Colombia? Ideam responde cuánto tiempo podría durar

No obstante, el Instituto evidenció el ingreso de cantidades mínimas de estas partículas al país; sin embargo, no han involucrado valores de relevancia para generar una alerta en el territorio.

Este fenómeno no es anormal, siempre y cuando impacte en las “cantidades normales”; sin embargo, su llegada al país cafetero dependería meramente de la circulación de los vientos alisios del noreste del continente, que cuando se fortalecen, promueven estas cantidades de material particulado.

¿Cuáles son las regiones en donde impactaría el fenómeno?

Rueda detalló que el Caribe y los valles interandinos serían las regiones principalmente afectadas, sin descartar el sur y la amazonía del país, que pueden ser impactados, pero en mucha menor medida.

La llegada del fenómeno al territorio impactaría en el clima; según la subdirectora, el polvo del Sahara tendría incidencia en las precipitaciones del territorio.

Esta fotografía fue tomada el 15 de marzo de 2022 muestra arena del Sahara que cayó durante la noche cubriendo un automóvil en Madrid. - Este fenómeno meteorológico, fuertes vientos cálidos cargados de polvo de arena del desierto del Sáhara, se denomina en España la "calima". (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
El polvo del Sahara entraría por el norte del país. Foto: AFP

Por su parte, la NASA advierte que la llegada del fenómeno a los países puede producir una neblina no tan espesa, impidiendo la visibilidad y aumentando la concentración de material particulado. Además, afecta la salud de los ciudadanos, irritando sus ojos, piel y vías respiratorias.

Sin embargo, no todos los impactos son negativos; el polvo del Sahara aportaría nutrientes que fertilizan suelos y océanos, a pesar de que, en exceso, puede afectar corales y generar desequilibrios en el ecosistema.

Más de Nación

Ana Libia Güetio, candidata a la Cámara Especial de Paz.

Fue hallada con vida Ana Libia Güetio, candidata a las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz que había sido reportada como desaparecida

El exsenador Efraín Torrado (centro) fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Exsenador Efraín Torrado fue condenado a ocho años de prisión por el carrusel de la contratación, en Bogotá

Óscar Santiago Gómez y Laura Camila Blanco

Óscar Santiago Gómez, presunto asesino de la periodista Laura Camila Blanco, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Rocky salvó la vida de una unidad militar en el Tolima.

Rocky, el perro que le salvó la vida a los miembros de una unidad militar al descubrir explosivos en el Tolima

Este es el soldado que fue hallado muerto.

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

La longaniza es un tipo de embutido similar al chorizo, pero con un sabor y preparación únicos.

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

El abogado de Miguel Uribe Turbay reaccionó a la captura de alias El Costeño.

Fiscalía acusó formalmente a alias el Costeño por ser el cerebro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Los dos protagonizaron un nuevo cruce.

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

La nueva área busca fortalecer la seguridad hídrica y conectar ecosistemas estratégicos de alta montaña.

Estrella Hídrica, en la Cordillera Central del Caldas, fue declarada área protegida; son más de 23 mil hectáreas

Noticias Destacadas