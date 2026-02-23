Este fin de semana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, confirmó que una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara, de África, está en camino a Colombia. El país cafetero sufriría el fenómeno en su clima y la calidad del aire en varias regiones del país.

Polvo del Sahara y frente frío impactarán el clima y la calidad del aire en Colombia esta semana

El polvo del Sahara es una masa de aire muy seca y cargada de partículas minerales finas que se forman en el Desierto del Sahara, que se desplaza hacia el oeste sobre el Océano Atlántico.

Una nube de polvo del desierto del Sahara se desplaza sobre el Atlántico en una imagen satelital captada por misiones de observación de la Tierra de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Foto: Crédito: NASA / ESA / Copernicus Sentinel

Yolanda González, directora del Ideam, declaró: “Transita una masa de polvo por el océano Atlántico. El Ideam prevé que tendremos un ingreso leve del polvo en sectores del norte y oriente del territorio nacional”.

La entidad meteorológica explicó que este fenómeno se mueve a través del viento en el globo terráqueo y, por ende, las masas de aire tendrán concentraciones de aerosol del polvo, por lo que el Ideam solicitó a los organismos de emergencias estar alertas.

“Se recomienda a los sistemas de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire, así como al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, estar pendientes en las próximas horas”, expresó la directora González.

¿Cuándo llegaría a Colombia?

El Ideam no mencionó a Bogotá entre las posibles ciudades afectadas. Foto: Guillermo Torres

El Ideam prevé que el polvo de Sahara ingrese al país por la región Caribe; sin embargo, el oriente del país también sería impactado. Las ciudades implicadas serían La Guajira, Norte de Santander, Vichada, Arauca, Casanare, Meta y Boyacá.

Aunque se advierte que el impacto sea entre leve y moderado, el Ideam reportó que entre este lunes y el miércoles de la última semana de febrero llegaría este fenómeno al país cafetero.

Efectos del fenómeno para la ciudadanía

La calidad del aire sería el principal factor afectado, ya que las partículas pueden impactar directamente en la salud de las personas con asma, enfermedades respiratorias crónicas, niños y adultos mayores.

La visibilidad también se puede reducir en las ciudades, lo que abrumaría a los ciudadanos, pero también complicaría las actividades al aire libre y el tráfico aéreo.

Además, este fenómeno meteorológico se sumaría al frente frío que advirtió el Ideam, que, ante la combinación de condiciones, puede modificar fuertemente los patrones climáticos.

Ideam solicitó a las autoridades ambientales locales hacer seguimiento continuo al aire de las ciudades para mitigar las posibles afectaciones y la activación de medidas en coordinación con la UNGRD.

A la ciudadanía, se le recomendó lavarse con abundante agua potable los ojos y las manos en caso de notar cuerpos extraños en el ambiente. Además de cubrir los pozos de agua.