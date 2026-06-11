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No solo lloverán goles: este será el clima en Colombia para este 11 de junio según el IDEAM

Adicionalmente, hay 28 zonas en alerta roja por inundaciones o crecientes súbitas.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

11 de junio de 2026 a las 6:55 a. m.
Hay más de 238 alertas hidrológicas en el país.
Hay más de 238 alertas hidrológicas en el país. Foto: Getty Images

Este jueves se da inicio al Mundial de Fútbol, un evento esperado cada cuatro años, sin embargo, los colombianos deberán afrontar sus responsabilidades de forma común y corriente, por ello, es fundamental conocer el estado del clima pronosticado por el IDEAM para esta jornada.

Lluvias y cielos nublados marcarán el clima en varias regiones de Colombia durante las próximas horas, con mayor intensidad en zonas del Pacífico, la región Andina y el Caribe.
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Para Bogotá se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en horas de la mañana, no obstante, durante la tarde se espera nubosidad variable y predominio de tiempo seco, sin descartar la ocurrencia de lluvias ligeras en localidades del norte y occidente de la ciudad.

Ahora bien, los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en sectores del oriente y occidente de la Orinoquía, norte y occidente de la Amazonía, sur de la región Pacífica, así como en zonas puntuales del norte, centro y sur de la región Andina.

El IDEAM advierte aumento de lluvias en distintas regiones de Colombia durante las próximas horas.
El IDEAM advierte posibles lluvias en distintas regiones de Colombia durante las próximas horas. Foto: Getty Images

En la región Caribe se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada; sin embargo, son posibles lluvias locales entre ligeras y moderadas, de corta duración, particularmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

Para la región Andina se espera que para la tarde y la noche el cielo esté entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en el norte, oriente y sur de Antioquia; Santander; Boyacá; oriente y occidente de Cundinamarca; Risaralda; sur de Huila; Caldas; Norte de Santander y el norte de Tolima. En Quindío son posibles algunas lloviznas o lluvias ligeras ocasionales, especialmente durante la tarde.

El clima en Colombia durante la madrugada estuvo marcado principalmente por tiempo seco y cielo entre ligera y parcialmente nublado en gran parte del país. Sin embargo, el IDEAM reportó fuertes lluvias y tormentas eléctricas en sectores de Vichada, así como en zonas del oriente de Meta y Casanare.

En el mar Caribe colombiano predominaron las condiciones despejadas y el tiempo seco. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se mantuvo un panorama mayormente estable, aunque se registraron algunas lluvias ligeras en áreas cercanas.

De forma aislada, también se presentaron lloviznas y lluvias de menor intensidad en el sur de Bolívar y el occidente del Valle del Cauca, según el más reciente reporte meteorológico en Colombia.

Alertas por inundaciones o crecientes súbitas

El IDEAM mantiene múltiples alertas en varias regiones de Colombia. La mayor concentración de emergencias se registra en las cuencas de Magdalena-Cauca y la región de la Orinoquía, donde persisten alertas rojas, naranjas y amarillas por posibles afectaciones asociadas a las lluvias.

En el área hidrográfica Magdalena-Cauca continúan vigentes 15 alertas rojas, dos alertas rojas puntuales, 41 alertas naranjas y 42 alertas amarillas, siendo una de las zonas con mayor nivel de riesgo en el país.

En la región de la Orinoquía, el IDEAM reportó 13 alertas rojas, 15 alertas naranjas y 30 alertas amarillas por posibles inundaciones y aumentos súbitos en los caudales de ríos y quebradas.

RESUMEN DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS DIARIO. ALERTAS HIDROLÓGICAS.
RESUMEN DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS DIARIO. ALERTAS HIDROLÓGICAS. Foto: IDEAM

Por su parte, en la región Caribe permanecen activas una alerta roja, 20 alertas naranjas y 16 alertas amarillas. Mientras tanto, en el Pacífico colombiano se mantienen 19 alertas naranjas y 10 alertas amarillas asociadas a las fuertes lluvias de las últimas horas.

Finalmente, en la Amazonía colombiana hay una alerta roja, nueve alertas naranjas y seis alertas amarillas por riesgo hidrológico, según el más reciente informe de condiciones meteorológicas y alertas del IDEAM.