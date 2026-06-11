Este jueves se da inicio al Mundial de Fútbol, un evento esperado cada cuatro años, sin embargo, los colombianos deberán afrontar sus responsabilidades de forma común y corriente, por ello, es fundamental conocer el estado del clima pronosticado por el IDEAM para esta jornada.

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Para Bogotá se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en horas de la mañana, no obstante, durante la tarde se espera nubosidad variable y predominio de tiempo seco, sin descartar la ocurrencia de lluvias ligeras en localidades del norte y occidente de la ciudad.

Ahora bien, los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en sectores del oriente y occidente de la Orinoquía, norte y occidente de la Amazonía, sur de la región Pacífica, así como en zonas puntuales del norte, centro y sur de la región Andina.

El IDEAM advierte posibles lluvias en distintas regiones de Colombia durante las próximas horas. Foto: Getty Images

En la región Caribe se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada; sin embargo, son posibles lluvias locales entre ligeras y moderadas, de corta duración, particularmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

Para la región Andina se espera que para la tarde y la noche el cielo esté entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en el norte, oriente y sur de Antioquia; Santander; Boyacá; oriente y occidente de Cundinamarca; Risaralda; sur de Huila; Caldas; Norte de Santander y el norte de Tolima. En Quindío son posibles algunas lloviznas o lluvias ligeras ocasionales, especialmente durante la tarde.

El clima en Colombia durante la madrugada estuvo marcado principalmente por tiempo seco y cielo entre ligera y parcialmente nublado en gran parte del país. Sin embargo, el IDEAM reportó fuertes lluvias y tormentas eléctricas en sectores de Vichada, así como en zonas del oriente de Meta y Casanare.

En el mar Caribe colombiano predominaron las condiciones despejadas y el tiempo seco. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se mantuvo un panorama mayormente estable, aunque se registraron algunas lluvias ligeras en áreas cercanas.

De forma aislada, también se presentaron lloviznas y lluvias de menor intensidad en el sur de Bolívar y el occidente del Valle del Cauca, según el más reciente reporte meteorológico en Colombia.

Alertas por inundaciones o crecientes súbitas

El IDEAM mantiene múltiples alertas en varias regiones de Colombia. La mayor concentración de emergencias se registra en las cuencas de Magdalena-Cauca y la región de la Orinoquía, donde persisten alertas rojas, naranjas y amarillas por posibles afectaciones asociadas a las lluvias.

En el área hidrográfica Magdalena-Cauca continúan vigentes 15 alertas rojas, dos alertas rojas puntuales, 41 alertas naranjas y 42 alertas amarillas, siendo una de las zonas con mayor nivel de riesgo en el país.

En la región de la Orinoquía, el IDEAM reportó 13 alertas rojas, 15 alertas naranjas y 30 alertas amarillas por posibles inundaciones y aumentos súbitos en los caudales de ríos y quebradas.

RESUMEN DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS HIDROMETEOROLÓGICAS DIARIO. ALERTAS HIDROLÓGICAS. Foto: IDEAM

Por su parte, en la región Caribe permanecen activas una alerta roja, 20 alertas naranjas y 16 alertas amarillas. Mientras tanto, en el Pacífico colombiano se mantienen 19 alertas naranjas y 10 alertas amarillas asociadas a las fuertes lluvias de las últimas horas.

Finalmente, en la Amazonía colombiana hay una alerta roja, nueve alertas naranjas y seis alertas amarillas por riesgo hidrológico, según el más reciente informe de condiciones meteorológicas y alertas del IDEAM.