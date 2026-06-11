Judiciales

Gloria Arizabaleta será indagada en la Corte Suprema de Justicia por pedir la suspensión del presidente Petro

La representante del Pacto Histórico fue suspendida este jueves de su cargo por la Procuraduría General.

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Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 10:22 a. m.
La Corte Suprema abrió investigación preliminar contra la congresista Gloria Arizabaleta.
La Corte Suprema abrió investigación preliminar contra la congresista Gloria Arizabaleta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Dos fuertes golpes recibió este jueves 11 de junio la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien el pasado miércoles pidió suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro aprovechó su visita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lanzar críticas a sus detractores.
Petro, desatado, a diez días de las elecciones. El presidente carga contra todos: De la Espriella, EE. UU. y Arizabaleta, sus blancos

A primera hora, Arizabaleta, quien es presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, fue suspendida de su cargo hasta el próximo 20 de julio.

En la decisión tomada por la Procuraduría General se advirtió que la solicitud hecha por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, ante sus compañeros de la Comisión, reviste una gravedad.

Pocos minutos después, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar por el delito de prevaricato por acción.

El alto tribunal ordenó la práctica de pruebas y una inspección a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para obtener el auto original en el que pedía la suspensión del jefe de Estado.

En desarrollo...