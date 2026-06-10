Gloria Arizabaleta, la congresista del Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras, que ya le había mostrado los dientes a Petro antes de suspenderlo

Era esposa del excandidato presidencial Roy Barreras —con quien duró más de diez años—, hasta el 2022, cuando Roy hizo parte de la lista cerrada del Pacto Histórico al Senado y pidió que ella, quien fue fiscal durante diez años, aterrizara en la lista del petrismo a la Cámara por el Valle. Petro aceptó.

Ambos resultaron elegidos, pero la relación estalló. Se separaron. La división se hizo pública y cada quien tomó un camino distinto. Arizabaleta, recientemente, dijo públicamente que no tenía ningún tipo de relación personal ni política con Barreras, quien ya tiene otra esposa.

Roy Barreras, Gloria Arizabaleta y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Gloria Arizabaleta se convirtió en presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara con el impulso del ministro del Interior, Armando Benedetti. Wilmer Carrillo, de La U, buscó ser el presidente, pero no lo consiguió. Tampoco el parlamentario Alejandro Ocampo, también petrista del Valle del Cauca.

Arizabaleta fue protagonista este miércoles, 10 de junio, porque ordenó la suspensión provisional de Gustavo Petro como investigadora de las diez investigaciones disciplinarias contra el jefe de Estado por participación en política. La decisión tendrá que ser sometida a la sala plena, creen algunos congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara. Otros creen que ya es oficial porque ella investiga al mandatario y la decisión es una suspensión provisional. Más allá de eso, Arizabaleta le oficiará al presidente del Senado, Lidio García, su decisión. En otras palabras, ratificó su decisión, más allá de las turbulencias políticas y jurídicas que puedan acarrear.

Gloria Arizabaleta y Gustavo Petro. Foto: SEMANA.

En el petrismo, Gloria Arizabaleta es catalogada como el nuevo “manguito”, como lo dijo el exsenador Gustavo Bolívar. “Lo advertí”, dijo él, quien no descarta que haya existido traición por parte de la vallecaucana que, a su juicio, se eligió con votos del petrismo en 2022.

Pero, en el uribismo, hay quienes creen que Gloria Arizabaleta le hizo un favor político a Gustavo Petro y a Iván Cepeda: suspendió al presidente y le permitió tener los brazos abiertos para hacerle campaña a su candidato a la presidencia en la última semana de la segunda vuelta. “¿Cuál jugadita? Que lean”, le dijo Gloria Arizabaleta a SEMANA, quien se mantiene en la suspensión porque el presidente, según dijo, escribió 22 mensajes en su cuenta oficial de X donde intervino en política.

El congresista Víctor Salcedo. Foto: Bernardo Peña/El País

“La supuesta suspensión del presidente Gustavo es una estrategia desde Palacio para victimizarse de cara a la segunda vuelta. Nadie cree que una representante del Pacto Histórico vaya a sancionar a su jefe. No han actuado en cuatro años y ahora, a una semana de las elecciones, utilizan la Comisión de Acusaciones para ese fin. Además, no es ella quien sanciona. El auto debe pasar por la Comisión de Acusaciones en pleno, la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado, que es la instancia que tiene esa facultad”, dijo el congresista del Partido de la U, Víctor Salcedo.

SEMANA estableció que Gloria Arizabaleta, como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, se adjudicó todas las investigaciones de Gustavo Petro sobre participación en política. Y tras acumularlas, tomó la decisión de suspenderlo este miércoles.

Pero el país no puede olvidar que SEMANA reveló en su edición impresa que Gloria Arizabaleta firmó junto con el congresista Wilmer Carrillo el salvamento de voto al auto de inhibir a Gustavo Petro en su investigación penal por financiación irregular de su campaña presidencial. Arizabaleta consideró que Petro debía ser vinculado formalmente a la investigación en su contra y pidió llamarlo a indagatoria.

“El triunvirato investigador debe disponer la vinculación formal al proceso del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego mediante la recepción a indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del Artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno del derecho a la defensa, su derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, entre otros”, se lee en uno de los apartes del documento de salvamento de voto conocido por este medio.

SEMANA conoció que Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta solicitaron nuevas pruebas dentro del proceso, entre ellas, información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022.

Gregorio Eljach y Gustavo Petro Foto: SEMANA y Colprensa

De la misma manera, pidieron compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal contra algunos de los implicados y comunicar a la Contraloría General y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de esta investigación.

En ese orden de ideas, la decisión de Gloria Arizabaleta de suspender a Gustavo Petro puede verse como una acción propia de una investigadora —además, investigada disciplinariamente por el procurador Gregorio Eljach por falta de acciones frente a la intervención en política del presidente—, o la protagonista de una jugada política en favor de Iván Cepeda.