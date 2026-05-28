SEMANA revela las 11 investigaciones disciplinarias y penales contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación por participación en política

Nunca antes en la historia reciente de Colombia un presidente intervenía abiertamente en política como está ocurriendo con Gustavo Petro. En eventos públicos, en mensajes en X, entre otros escenarios, el primer mandatario ha enviado a sus seguidores mensajes que se traduce en una clara participación electoral en favor de su candidato, Iván Cepeda.

SEMANA conoció que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el órgano que tiene las facultades para investigar al jefe de Estado, adelanta 11 investigaciones penales y disciplinarias en su contra.

Presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Podcast Me Vale / Foto 2: Podcast Me Vale / Foto 3: Colprensa

Una de las investigaciones fue presentada en la Comisión el 6 de octubre de 2025. La radicó Segismundo Méndez y fue trasladada por competencia a la Comisión por parte de la Procuraduría. En la queja se informó que el miércoles 27 de agosto Gustavo Petro se reunió con los representantes del Partido Pacto Histórico y Comunes donde había 60 asistentes y manifestó su apoyo a Daniel Quintero, quien participó en la consulta presidencial de la izquierda.

Otro de los procesos tiene que ver con la denuncia del 6 de octubre de 2025 por parte del concejal de Medellín, Andrés Felipe Tobón Villada, quien se refirió en la Comisión a un mensaje en X del jefe de Estado, escrito el 26 de septiembre de 2025, donde informó: “El Pacto Histórico debe ir a una consulta popular”. A su juicio, un presidente no debería estar trazando la ruta de su partido político abiertamente en redes sociales.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

Una queja más fue radicada el 31 de octubre de 2025 y el denunciante precisó: “Mala conducta en contra del presidente Gustavo Petro ante la constante, reiterada y sistemática participación indebida en política en contravía de expresa prohibición constitucional”.

SEMANA conoció que el 4 de noviembre de 2025, Juan Carlos García Sánchez presentó otra queja contra el primer mandatario. “Quiero denunciar al presidente por participar en política a través de las redes sociales”, manifestó.

El 16 de diciembre de 2025, la Comisión de Investigación y Acusación recibió otra queja contra el jefe de Estado. La radicó el ciudadano Carlos Fernando Ruiz y afirmó: “Petición de evaluación e investigación por presunta injerencia indebida del presidente en el proceso político-electoral colombiano y posible afectación a la honra, el buen nombre y los derechos políticos de una precandidata presidencial”.

José David Saltarín Rodríguez, radicó el 21 de enero de 2026 una nueva queja por participación indebida en política contra Gustavo Petro.

La congresista Gloria Arizabaleta, una de las investigadoras. Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta

Ese mismo día, la Comisión recibió otra denuncia de un ciudadano anónimo. “Pongo en conocimiento de la Procuraduría una presunta conducta de participación en política por parte del presidente consistente en la descalificación pública de una encuesta electoral del medio de comunicación que la divulgó, mediante un pronunciamiento en su red social”, precisó.

Katherine Miranda, representante a la Cámara, una de las investigadoras. Foto: Paula López

Por su parte, la ciudadana Alejandra Cifuentes también puso en conocimiento de la Comisión su descontento con las actuaciones del presidente.

“Presunta participación indebida en actividades de carácter proselitista a través de la aparición en vallas y piezas publicitarias con mensajes políticos orientados a inducir el voto”, manifestó refiriéndose a una valla ubicada cerca del Parque Simón Bolívar, en Bogotá.

Otra denuncia anónima llegó el 10 de marzo de 2026, radicada por el ciudadano Víctor Lenis, y la última, por Francisco de la Torre Caguana.

SEMANA conoció que es difícil que la suerte disciplinaria y penal de Gustavo Petro por participación en política se conozca en las próximas semanas porque el próximo 16 de junio culmina el período del actual Congreso.