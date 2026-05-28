Iván Cepeda presentó su propuesta sistema nacional anticorrupción: Iván Velásquez será el encargado de administrarlo

El candidato presidencial Iván Cepeda presentó su propuesta para la creación de un sistema nacional anticorrupción que implementaría si llega a la Casa de Nariño y que estaría a cargo del exministro de Defensa Iván Velásquez.

Las propuestas de Iván Cepeda, explicadas en cinco puntos

Cepeda afirmó que la criminalización de la corrupción “será una prioridad absoluta y un eje central de nuestro programa de gobierno”, bajo la premisa de que ese delito se convirtió en un problema que permea al Estado.

El aspirante presidencial del Pacto Histórico afirmó que en su administración existiría un rol dedicado a ese asunto que cooperaría con las instituciones del Estado, como la Fiscalía, en ese tema para compartir información.

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Iván Cepeda y Carlos Caicedo Foto: @IvanCepedaCast

El candidato promete presentar un proyecto de la ley nacional anticorrupción que tipificará ese delito como “grave”, aseguró que no se perseguiría a personas, sino a redes de corrupción, para desmantelar las organizaciones dedicadas al robo al Estado y destinar esos recursos a los programas sociales.

Cepeda agregó que su gobierno promoverá la participación ciudadana en la vigilancia a la corrupción para que la sociedad civil audite y vigile el gasto público. Ese rol estaría a cargo de comunidades, academia y la sociedad civil.

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Iván Cepeda no logró superar su propio techo y alcanzar mayorías para ganar en primera vuelta. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

El candidato prometió que “quien robe los recursos públicos de los colombianos tendrá que responder ante la justicia y devolver hasta el último peso” y señaló que su objetivo sería recuperar la ética pública.

La designación de Iván Velásquez

El exministro de Defensa y actual embajador de Colombia en Italia daría el encargado de poner en funcionamiento esa plataforma. Cepeda consideró que Velásquez “posee la calificación y experiencia necesaria para llevar a cabo esta tarea estratégica en el Estado”.

iván cepeda Foto: campaña CEPEDA

En ese punto, el candidato del Pacto Histórico recordó que él tuvo a su cargo las investigaciones sobre parapolítica como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, señalando que su trabajo permitió desmantelar las redes que estaban “enclaustradas” en la política colombiana.

Además, recordó su trabajo como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Guatemala que fue creada bajo el mandato de Naciones Unidas para investigar ese delito en el país centroamericano. Las pesquisas lideradas por Velásquez llevaron a la condena del expresidente Otto Pérez Molina.