Aida Quilcué responde a críticas: “Me he referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años”

Unas declaraciones de Aida Quilcué desataron una ola de críticas en redes sociales. La líder indígena, formula de Iván Cepeda, aseguró que “aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo”.

Aida Quilcué dice que quienes se graduaron “en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron fue robarse la plata del pueblo”

Y luego agregó: “Y lo único que nos dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo y por eso este país va así”.

Ante el rechazo de muchos internautas, registrado por los medios, la candidata respondió: “¿Cómo que controversia? Si lo he dicho en la mayoría de mis discursos. Y siempre he sido clara: quienes hoy me juzgan son los mismos que más daño le han hecho a este país; los politiqueros de siempre”.

“Durante todos estos meses me he referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años, aquella que estudió en las mejores universidades, pero que lo único que aprendió fue a robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural. Y esa es una realidad que no se puede esconder”, agregó.

Y, al final remató: “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes?Si siempre he respaldado y resaltado su lucha por la educación superior. De hecho, fue este gobierno el único que reivindicó esa lucha con la modificación de la Ley 30.Invito a los medios de comunicación a actuar con seriedad, porque resulta bastante curioso que, después de meses de haberlo dicho de manera pública y reiterada, ahora lo vean y lo comuniquen como algo “controversial”.Y tranquilos: los jóvenes y la gente conocen mi trayectoria y siempre han entendido a quiénes me he referido”.