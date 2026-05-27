De la Espriella dice que el reto de Oviedo le produjo “risa y vacilón”. Su esposa, Ana Lucía Pineda, agregó: “Me pareció vulgar”

Juan Daniel Oviedo llamó a una especie de duelo a Abelardo de la Espriella. Lo citó a encontrarse a las 5 de la tarde en el Chorro de Quevedo, un emblemático lugar en el barrio la Candelaria, en Bogotá.

Abelardo de la Espriella habla con Yesid Lancheros: “Paloma es presa de las presiones y la caída de su campaña”

“Abelardo, ¿Cuál es el ‘visaje’ con Paloma?... A la hora de ir a los debates no lo vemos. Me pregunto, ¿cuál es el miedo?, ¿qué es lo que hay detrás de esos gritos?”, dijo Oviedo en una publicación en sus redes en el que aseguraba que lo esperaba en ese lugar.

El director de SEMANA, Yesid Lancheros, le preguntó al candidato qué piensa de esa invitación y del gesto que le hace de vez en cuando la fórmula de Paloma Valencia en redes sociales.

“A mí me produce risa eso. Me dio un momento agradable, de risa y vacilón”, respondió De la Espriella. “Yo vi eso de Juan Daniel Oviedo y me dio risa”, reiteró.

Ana Lucia Pineda le habla a Paloma Valencia

Su esposa, Ana Lucía Pineda, en cambio dijo: “A mí me pareció vulgar. No estamos en medio de chanzas ni de chistes”.