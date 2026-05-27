Paloma Valencia se ahoga en Polymarket y solo tiene 1,6 % de probabilidad de ser presidenta

Polymarket, la plataforma de mercado de predicción más grande del mundo, muestra a cada instante el pulso que la carrera electoral en Colombia genera entre sus apostadores. Con más de 31 millones de dólares en volumen negociado, la contienda presidencial colombiana es uno de los mercados electorales más activos de la plataforma.

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket: el 69 % le apuesta a que será el próximo presidente

Allí, ante el escenario de quién podría ganar la Presidencia de la República, las apuestas ponen como líder a Abelardo de la Espriella, a una larga distancia de Iván Cepeda. Así está el escenario en la plataforma:

Abelardo de la Espriella: 69 %

Iván Cepeda Castro: 31 %

Paloma Valencia: 1,6 %

Los demás candidatos de la contienda tienen menos del 1 %.

Así está el escenario de las elecciones presidenciales colombianas en Polymarket. Foto: Captura de pantalla de Polymarket.

En la última encuesta de Atlas Intel, los resultados de la contienda son así: Según AtlasIntel, publicada por SEMANA, la senadora del Centro Democrático alcanza el 14,3 % de intención de voto, mientras De la Espriella y Cepeda están prácticamente empatados con 37,3 % y 38,7 %, respectivamente, en una carrera que se definirá el 31 de mayo.