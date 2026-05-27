Melissa Martínez responde a los rumores de romance con Andrés Altafulla y El Tino Asprilla

La reconocida periodista deportiva y presentadora colombiana, Melissa Martínez, se pronunció a través de sus plataformas digitales para desmentir las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el cantante Andrés Altafulla y con el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla. La comunicadora aclaró que dichos comentarios carecen de fundamento real y obedecen a malinterpretaciones de contenidos publicados en sus redes sociales.

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Los rumores que asociaban a Melissa Martínez con el artista barranquillero Andrés Altafulla cobraron fuerza luego de que el músico publicara un video promocional para una de sus nuevas producciones musicales. En la pieza audiovisual aparecía la mano de una mujer cuyos detalles, como el estilo de las uñas y una pieza de joyería, llevaron a que varios usuarios dedujeran que se trataba de la presentadora.

La atención mediática se incrementó tras un comentario del propio Altafulla en los canales digitales de la periodista, que fue interpretado por un sector de la audiencia como una presunta declaración de afecto, lo que desencadenó debates sobre un posible noviazgo.

Fiel a su estilo espontáneo, Martínez abordó la situación en un video mientras. En la conversación participó Valentina, integrante de su equipo de trabajo y encargada de la gestión de su agenda y redes sociales.

Durante el diálogo, se trajo a colación no solo el caso de Altafulla, sino también una serie de bromas y comentarios previos surgidos a raíz de un contenido digital grabado junto a Faustino ‘Tino’ Asprilla. Ante la acumulación de teorías sobre su vida privada, la comunicadora reaccionó con sorpresa y humor.

“Dios, entonces qué pasará, ¿me quedaré con el rubio o con el moreno?”, bromeó la presentadora en alusión a Asprilla y a Altafulla. “¿Ustedes no tienen amigos?”, concluyó.

Con esta declaración, la periodista dejó en claro que la interacción con el cantante se debió exclusivamente a una estrategia de expectativa para el lanzamiento de su sencillo musical y que mantiene un vínculo de estricta amistad con ambas personalidades.

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Desde que se oficializó su separación del futbolista uruguayo Matías Mier, la opinión pública y los medios de entretenimiento siguen de cerca su vida personal. La atención sobre este aspecto de su intimidad se intensificó luego de que la comunicadora compartiera en una entrevista televisiva los detalles del fin de su matrimonio, un proceso que calificó como uno de los momentos más complejos de su vida debido a la alta exposición mediática.

Martínez relató en esa oportunidad cómo se enteró de la infidelidad de su expareja, al señalar que la confirmación definitiva llegó a través de una fotografía en una publicación de entretenimiento. Según sus declaraciones, el aspecto más doloroso de la ruptura fue la velocidad del desenlace y el sentimiento de vulnerabilidad.