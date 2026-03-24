Matías Mier habría reaccionado y enviado mensaje a Melissa Martínez con cruda indirecta: “Ya supérame”

Melissa Martínez ha sido foco de atención mediática en varias ocasiones por temas de su vida personal. En su momento, la empresaria —quien además tiene su propia línea de ropa— dio de qué hablar tras su separación del futbolista Matías Mier, quien para entonces integraba Independiente Santa Fe.

Pareja de Matías Mier habría reaccionado a declaraciones de Melissa Martínez sobre la ruptura: “El peor hombre”

Aunque al inicio no se revelaron detalles de lo ocurrido, la comunicadora decidió pronunciarse públicamente y explicar cómo esta experiencia transformó su vida. Su testimonio se conoció durante su participación en Se dice de mí, donde compartió su versión de los hechos.

De acuerdo con lo emitido por Caracol Televisión, la periodista narró el momento en que descubrió la infidelidad de su expareja, indicando que todo se desarrolló en dos episodios determinantes.

“A pesar de todo, yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía: ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’. Para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola esa herida”, afirmó.

No obstante, tras las reacciones de Valentina Rendón, pareja del exfutbolista, fue el mismo Matías Mier quien se habría pronunciado a través de redes sociales por las declaraciones de la presentadora.

¿Qué dijo Matías Mier tras entrevista de Melissa Martínez?

El uruguayo, por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram, respondió lo que salió a la luz en el formato de Caracol. El profesional deportivo no soltó mayor palabra, pues únicamente escribió varias carcajadas en un fondo negro.

Lo curioso de esta publicación fue que la acompañó con la canción Ya supérame, de Grupo Firme, donde se puede escuchar el fragmento: “Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también”.

“Ya supérame, y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí”, agrega.

La reacción Matías Mier. Foto: Instagram @mati.mier

Por el momento, Melissa Martínez no ha hablado al respecto, por lo que se desconoce su postura frente a dichas publicaciones.