Melissa Martínez habló sobre Matías Mier y destapó la verdad de su separación: “A los 4 días había firmado mi divorcio”

Melissa Martínez se ha consolidado como una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en Colombia, gracias a una trayectoria construida durante varios años que la posiciona hoy como una de las comunicadoras más reconocidas del medio. Su trabajo en ESPN la ha llevado a convertirse en una de sus principales figuras, sumando además experiencia en radio.

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Más allá de su carrera profesional, la periodista también ha estado en el foco mediático por aspectos de su vida personal. En su momento, la empresaria —quien cuenta con su propia línea de ropa— fue tema de conversación tras su separación del futbolista Matías Mier, quien en ese entonces hacía parte de Independiente Santa Fe.

Aunque al inicio no se habló de lo que pasó, Melissa Martínez decidió romper el silencio de forma directa y relatar cómo su vida cambió tras esta ruptura. La famosa conversó en Se dice de mí, destapando lo que sucedió en verdad.

De acuerdo con lo registrado en el formato de Caracol Televisión, la comunicadora contó cómo fue que se enteró de la infidelidad de Matías Mier, apuntando a que ocurrió en dos instantes clave.

A pesar de que nunca lo supo de la boca de su exesposo, la famosa descubrió todo por los medios de comunicación y por una llamada que contestó a altas horas de la madrugada.

“Me enteré de dos formas. Primero, estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso siento que fue duro”, dijo.

“Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”, agregó.

Melissa Martínez, que pasó un instante incómodo en el pasado, fue clara en que entendía que el amor podía transformarse o acabarse, pero la forma de hacer las cosas hablaba más por cada uno, teniendo en cuenta que se pudo terminar el vínculo con responsabilidad y respeto.

“El amor se puede acabar en cualquier instante y se puede conversar. Yo creo que cuando las personas son buenas, por donde pasan dejan las cosas genuinamente bien”, dijo.

En cuanto al cierre, la periodista deportiva indicó que pudo hablar con Matías Mier una última vez, recibiendo respuestas que señalaban lo que supuestamente ocurrió.

“Tuvimos una última conversación, que para mí fue muy corta y en medio del desespero de la situación en la que me veía envuelta, ya publicada en todas las redes sociales. Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio”, aclaró.

Por último, la celebridad expuso lo que en verdad quería y esperaba de su expareja, basándolo en una disculpa. No obstante, fue enfática en que ya no lo necesitaba ni lo quería, pues salió adelante y pasó la página en unos días.

“A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía: ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’, para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola esa herida”, concluyó.