Carolina Acevedo logró posicionarse como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones que marcaron la pantalla chica, entre ellas De pies a cabeza, Nuevo rico, nuevo pobre, Los caballeros las prefieren brutas, Correo de inocentes, La ley del corazón, Narcos y Distrito salvaje, proyectos que la consolidaron dentro de la industria.

Ella es la famosa exesposa del actual novio de Carolina Acevedo; es prima de la actriz y tuvo un hijo con él

Aunque ha alcanzado gran reconocimiento por los distintos personajes que han conquistado al público, su vida personal también ha despertado la curiosidad de muchos seguidores. La propia actriz ha llegado a describir su historia sentimental como “una comedia romántica”, haciendo referencia a varias experiencias amorosas del pasado que, según ha contado, marcaron diferentes etapas de su vida.

Recientemente, en una charla con Buen día, Colombia, Carolina Acevedo revivió su historia con Roberto Cano, quien fue protagonista junto a ella en una producción y terminaron enamorados.

A pesar de que su matrimonio fluyó y pasó por instantes especiales, la actriz vivía una etapa de autoconocimiento, intentando entender situaciones que se presentaban. Lo complejo fue darse cuenta de que había muchos aspectos que no combinaban con su pareja, haciéndolos sentir distintos.

“Explícame... me enamoré de mi primer protagonista y me casé. No le puse los cachos a Roberto, solo que me enamoré. Y uno no tiene la culpa de enamorarse a los 20 años”, dijo.

“Luego me separé”, agregó.

Tras aclarar este detalle, Carolina Acevedo contó un poco de lo que vivió después, ya que se convirtió en madre y su realidad cambió totalmente. Sus declaraciones fueron para separar los acontecimientos de su vida, mostrando que no hubo ninguna infidelidad.

Cabe recordar que en diálogo con La sala de Laura Acuña, la artista profundizó un poco más de su relación con Cano, contando qué fue lo que pasó.

“Me casé a los 20, he vivido rapidito. Estaba enamorada del personaje, de esa historia de amor, no sé en qué estaba pensando... Yo siempre me había querido casar, desde chiquita soñaba con estar vestida de blanco y un montón de invitados. Me casé porque quería salirme de mi casa”, detalló.

“Nunca he hablado de esto. Roberto se fue a La isla de los famosos y conocí a alguien, me enamoré... Lo estoy diciendo así. Me enamoré de ese personaje”, agregó.