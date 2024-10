Ella es la famosa exesposa del actual novio de Carolina Acevedo; es prima de la actriz y tuvo un hijo con él

Pese a toda esta gama de oportunidades en el medio, más de uno se ha interesado por su vida personal, la cual ella ha catalogado como “una comedia romántica”, a raíz de experiencias personales que lidió en el pasado. La celebridad no ha tenido problema en revivir estos romances que sostuvo, revelando detalles que pocos se imaginaban.

“No sé si es para siempre, espero que sea para siempre, pero no me da miedo mostrarlo. Es mi mejor amigo, mi parche, es la primera persona con la que tengo comunicación, hablamos todo, Matías (su hijo) lo ama. Estoy bien, estoy feliz y ojalá sea para siempre”, reveló al medio.

La famosa no dudó en reflejar lo contenta que estaba, conservando una posición clara sobre lo que quería y lo que no en este noviazgo. La actriz apuntó que no tenía planes de volver a casarse, pues ya pasó la página con esta vivencia.