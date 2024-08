Carolina Acevedo fue contundente sobre MasterChef Celebrity; destapó qué hizo con el dinero del premio

Shaira rompió el silencio y se pronunció tras desgarrador video de Mauricio Leal antes de morir: “No me extraña”

Contexto: Shaira rompió el silencio y se pronunció tras desgarrador video de Mauricio Leal antes de morir: “No me extraña”

“Yo terminé el programa y nunca di una entrevista, salí afectada por el ‘hate’ que trajo después, que nunca di una entrevista. Nunca, después de un año, es la primera vez que hablo. Me encerré, me dio depresión, salí muy afectada, me supo mal y ya estoy bien”, comentó.