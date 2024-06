La verdad detrás de la separación de Roberto Cano y Carolina Acevedo; ella es la actual novia del famoso actor

“Él se fue a La isla de los famosos, porque yo estaba chiquita, porque me enamoré de otra persona, vi y me desenamoré. Fue como que él se fue, pero el amor se pasa y te desenamoras. Me casé muy enamorada y después me desinflé. Él fue el que me dijo que se separaba de mí; no fue tan fácil que me hubiera dicho eso, pero en el fondo era lo que yo quería, porque una semana antes había estado hablando con una amiga y le dije: es que yo me quiero separar, no quiero estar más con él. Él y yo vivimos juntos en la misma casa separados un año; él era mi roommate, entonces, él tenía novia y yo tenía novio”, contó.