María Fernanda Yepes se destapó en SEMANA sobre ‘MasterChef Celebrity 2024′; se sinceró tras nueva faceta en televisión

Uno de los rostros que cautivó y enamoró fue el de María Fernanda Yepes, reconocida actriz colombiana, que conquistó en el pasado con varios personajes en producciones como Rosario Tijeras , Sin tetas no hay paraíso , donde encarnó a ‘La Diabla’; La piloto , dándole vida a Zulima; María Magdalena, Oscuro Deseo , entre otras.

María Fernanda Yepes se destapó sobre ‘MasterChef Celebrity’

“ Uy, Dios mío, bendito. Me van a ver sufrir, hacer el oso, llorar, patalear, gozármelo, sonreír, todas las emociones. Este programa tiene la capacidad de sacarte absolutamente toda la paleta de emociones ”, comentó, bastante emocionada.

No obstante, la actriz comentó que se había transformado su perspectiva de la cocina, ya que le tenía mucho respeto a esta profesión y a estas actividades. Allí puntualizó en que se iría del proyecto haciéndole mucho honor y aplaudiendo a quienes preparaban los alimentos en los hogares.

“Bueno, la que entra y la que sale, definitivamente, está con mucha curiosidad culinaria, no vine solamente a probarme, vine a aprender y es lo que más me llevó de acá… una experiencia para la vida, un respeto absoluto para los chefs y amas de casa que se hacen responsables de un hogar. Qué trabajo tan duro, me voy haciéndole mucho honor a la cocina”, apuntó.