“Me gustan mis arrugas”: María Fernanda Yepes envió un fuerte mensaje sobre la edad

Desde el 8 de febrero de 2010, el papel protagónico que realizó en la aclamada novela ‘Rosario Tijeras’ catapultó a María Fernanda Yepes a la cima de la actuación en el país. Allí no solo resaltó su talento para darle vida a un personaje descrito y creado por Jorge Franco, sino que la paisa se convirtió en un símbolo de sensualidad por su llamativa belleza.

María Fernanda Yepes se dio a conocer por su papel protagónico en 'Rosario Tijeras'. - Foto: Cuenta de Instagram @mariafelina

Sin embargo, desde hace muchos años poco se ha vuelto a hablar de María Fernanda. En sus redes sociales se ha visto que la actriz ha decidido tomar un rumbo diferente, alejada de las cámaras y de la fama, para adentrarse en la naturaleza y en el amor propio. Es en este mismo sentido que Yepes confesó hace un tiempo que se había casado un día cualquiera, en completo secreto y en medio de la selva.

En la actualidad, María Fernanda está alejada de la televisión y ha decidido optar por una vida más austera en la que disfruta de una conexión con la naturaleza y con su propio cuerpo. Es así como la actriz de novelas como Sin senos no hay paraíso, La teniente, María Magdalena, Demente criminal y Oscuro deseo decidió hablar del paso del tiempo en su piel y en su belleza, algo que sin duda dejó a más de un seguidor sorprendido, pues al ser una figura pública muchos creían que lo más importante era su aspecto físico.

María Fernanda Yepes, actriz de 42 años. - Foto: Instagram: @mariafelina

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, María Fernanda Yepes no ha escatimado en las fotos y videos que sube sobre su nueva vida en medio de admiración y respeto por la naturaleza, algo que se ha agudizado en especial por la relación que mantiene con su esposo, un músico conocido como Nico Kora.

María Fernanda hace poco subió una serie de fotos que han dado mucho de qué hablar. En ellas, la actriz no solo se muestra al natural, sino que escribe unas sentidas palabras sobre cómo ha visto el paso del tiempo en su rostro especialmente gracias a sus arrugas, las cuales aprecia:

“Me gustan mis arrugas, esas líneas de expresión que con el pasar de los años se van dibujando en mi cara. No pretendo borrarlas, no las quiero esconder, para mí son un hermoso reflejo de VIDA !!! Estoy en mis 40 y no escondo mi edad. Me encanta esta etapa en la que me reconozco madura, segura, sin complejos ni carencias. Me gusta cuidarme y darle a mi cuerpo lo que necesita sin necesidad de dañarlo. Atrás pasaron esos años de querer encajar, de querer pertenecer a un estereotipo de belleza que me dictaba la moda del momento”, escribió la famosa paisa de 42 años.

Con esta serie de fotos, Yepes no solo dijo sentirse feliz con el paso de los años en su piel, sino que incluso mostró quién es su dermatóloga e hizo entender que esta profesional a ayuda a cuidarse mientras respeta “lo que no estoy dispuesta a hacer”, lo que podría asumirse que la actriz habla de los retoques estéticos con bótox o ácido hialurónico, los cuales permiten eliminar temporalmente las líneas de expresión.

“Hoy me siento segura en mi piel, me reconozco infinita, valiosa, serena. Hoy más que nunca celebro mis años, mis batallas ganadas, el camino recorrido…”, fue la frase con la que la actriz cerró su post donde muchos la halagaron y apoyaron por su mensaje.

“Soy parte de esas arruguitas, muchas risas, lágrimas y trasnochos, ja, ja, ja. Te amo así tal cual. Siempre auténtica”; “Somos cuarentonas regias con nuestras patas de gallina que son muy sexys🔥”; “Y obvio estás más hermosa que nunca”; “Hace rato no veía una foto así de real, es que por esta red social se ve mucho Photoshop, eres auténtica”; “Eso 🙌 gracias por compartir estos mensajes 😍”, fueron algunos comentarios de sus fans.