Margarita Rosa de Francisco reveló su cariño por la soledad: “somos grandes compañeras”

Una de las actrices más queridas y respetadas del país por su larga y amplia trayectoria, Margarita Rosa de Francisco, quien recientemente estuvo presentando su segundo libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), Margarita va sola, también aprovechó su estadía en el país para dar una entrevista en la que confesó algunas situaciones de su vida privada.

Margarita Rosa de Francisco lanzamiento de su libro “Margarita va sola”. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La conversación de Margarita Rosa de Francisco fue en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, La Red, en el que aprovechó para resaltar su relación con la soledad y su esposo, así como una de las dietas a las que se atrevió a someterse, pero que terminó llevándola al hospital.

“¿Cuál es la afinidad que tiene Margarita en la vida con la soledad?”, es la pregunta que le hacen a la actriz, a lo que ella responde que esta misma es la que la hace inspirarse en su creación literaria. Incluso, indica que se divierte estando sola, ya que se vería “atrapada” por la soledad.

“Total, toda porque la soledad y yo somos, digamos, grandes compañeras. La soledad es muy celosa, entonces me busca y me quiere, me atrapa, me traga. Entonces, cuando estamos las dos, la soledad y yo nos divertimos, escribimos, creamos, inventamos”, respondió Margarita.

Sin embargo, a la respuesta de la actriz se sumó otra pregunta al respecto, “¿cómo puede compartir su vida con un ser humano?” cuestionaron en el programa, haciendo referencia a la relación que tendría con su pareja, puesto que lleva un estilo de vida muy solitario.

“No se angustia con que yo tenga que estar horas encerrada”, se limitó a decir la actriz, resaltando que la relación con su esposo fluye en la medida en que él no tiene problema con darle el espacio que ella necesita para su creación.

Margarita Rosa de Francisco regresó a la televisión

La actriz, presentadora y exreina de belleza Margarita Rosa de Francisco completaba ya un buen tiempo alejada de la televisión. En los últimos años, había estado dedicada a sus estudios de filosofía, a la escritura de algunos libros y a ser una usuaria activa de las redes sociales.

La recordada Niña Mencha, como se llamó su personaje en la telenovela Gallito Ramírez, de 1987, no participaba en un dramatizado desde 2019 en la producción Jugar con fuego, de Telemundo.

Pero la espera terminó y este miércoles, 5 de abril, la caleña regresó para protagonizar una nueva serie de la plataforma de streaming Disney+: Viaje al centro de la Tierra.

Es una serie de aventuras y ciencia ficción que sigue a un grupo de niños y niñas en una travesía por una dimensión paralela en la que descubren, asombrados, un mundo fascinante y en donde luchan por proteger el equilibrio ecológico del planeta.

Margarita Rosa de Francisco interpretará a la abuela Pola en una nueva serie - Foto: disney

Junto a la colombiana, quien interpretará a Pola, una abuela con acento mexicano, están Óscar Jaenada (Pompilio Calderón), Mauricio ‘El Diablito’ Barrientos (voz de Claudio), y Gabriel Goity (Julio Verne), junto a los jóvenes talentos Sebastián García (Diego) y Yankel Stevan (Martín).

En esta nueva historia, Diego (García) es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón (Jaenada). En este lugar, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola (Margarita Rosa de Francisco), y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión.

Margarita Rosa de Francisco con el elenco de 'Viaje al centro de la tierra'. - Foto: Foto: Disney+

Cuando Diego descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que descubrió movido por su curiosidad. Pero la misión no resultará tan simple como cree: Pompilio y su secuaz Claudio harán todo lo posible para destruir ese mundo fantástico al que han logrado entrar.

En la serie de aventuras y ciencia ficción, inspirada en la novela homónima de Julio Verne, Margarita Rosa interpretará una abuela con mexicana. Se trata de Pola, abuela del protagonista.