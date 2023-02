Margarita Rosa de Francisco se “gusta más viejita”: probó un filtró en TikTok y explicó por qué lo descartó

Margarita Rosa de Francisco, una de las actrices más recordadas por los colombianos, dejó mucho qué pensar a algunos de sus seguidores en TikTok por cuenta de los filtros de fotografías utilizados por algunos en redes sociales.

Quien deslumbró por su participación en novelas como La caponera, pero también por su forma de presentar programas de telerrealidad como El desafío, subió un corto, pero reflexivo video en TikTok opinando acerca de un filtro que le quitaba algunos años de encima.

Margarita Rosa de Francisco manifesta abiertamente sus opiniones políticas en su cuenta de Twitter. Foto Instagram Margarita Rosa de Francisco. - Foto: Foto Instagram Margarita Rosa de Francisco.

La también cantante y escritora compartió con sus fanáticos cómo se ve, a sus 57 años de edad, mientras se graba sin ningún tipo de filtro y, en simultáneo, cómo luce con un efecto que, a su juicio, la retrata como si fuera una adolescente. Su opinión sobre sí fue contundente: se gusta más viejita

Lo primero que dijo en su más reciente publicación en TikTok, que suma más de 32.000 ‘me gusta’ y 2.000 comentarios fue: “Me dio curiosidad este filtro porque veo a muchas mujeres encantadas, aterradas, pero bueno. He visto, más bien, muchas personas divirtiéndose con este efecto. Pero sí me inspiró decir algunas cosas, decirme a mí misma unas cosas, porque, de verdad, esta cara mía más joven, casi adolescente, no me gusta. No me parece interesante”.

Contrario a lo que algunos estereotipos de belleza generan en las personas, en especial en quienes dedican su vida a la televisión, piensa que se ve mejor luciendo con orgullo sus arrugas, las canas que asoman en su cabello, como se ve en el video.

Margarita Rosa de Francisco subía fotos y videos bailando en Twitter, de donde al parecer se despidió. - Foto: Twitter: @Margaritarosadf

“Yo me gusto más así, con una cara que tiene contradicción, que tiene drama, que tiene señales de haber vivido. No sé, me parece más entretenida la cara de viejita, me gusto más así”, expuso.

“No hay nada mejor que lo natural, felicidades, Gaviota”; “igual de bella, aún más por tu crecimiento integral”; “claro que hay que ser realistas, la vejez es para todos”, fueron algunos de los comentarios a la publicación de Margarita Rosa de Francisco en TikTok,

No es la primera vez que se refiere a la vejez

Días atrás, también haciendo referencia a la edad, la caleña mencionó que en su pasado sí se hizo algunos retoques estéticos. Sin embargo, aclaró que fue producto de una crisis que estaba atravesando en su vida.

En medio de su relato, la actriz mencionó que, para sorpresa de ella, en dicha red social es donde menos críticas y pullas recibe en torno a su apariencia física. “Aquí no me están gritando todo el tiempo en la cara lo vieja que estoy”.

Luego, agregó: “Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más bótox ni ponerme rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, contó la actriz protagonista de novelas como Café con aroma de mujer.

La actriz aprovechó para confesar que antes sí se preocupaba por este tipo de aspectos; sin embargo, hoy en día han pasado a un segundo plano. “Antes, cuando tenía cuarenta, cuarenta y pico, sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía bótox en todas partes, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero, pues ahora, desde la pandemia, no me he hecho ningún tratamiento para la piel”.

Margarita Rosa de Francisco ha sido una de las artistas más activas en Twitter. Es una acérrima defensora del Gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Instagram

Valga recordar que Margarita Rosa de Francisco, que en 2022 estuvo bastante activa en Twitter, donde apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro, al parecer cerró su cuenta en esta red social. Quienes lo notaron fueron sus seguidores, debido a los pocos trinos desde noviembre.