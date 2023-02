Margarita Rosa de Francisco habló sobre su edad: “quiero ver mi envejecimiento”

Margarita Rosa de Francisco es una reconocida actriz y presentadora colombiana. Tiene miles de fanáticos, pero también detractores, ya que es un personaje que acostumbra a reflejar sus pensamientos políticos de una manera libre y sin filtros; a su vez, también es un personaje polémico por hablar de manera abierta de temas como el aborto, la legalización de la marihuana, entre otros temas álgidos en el país.

Por medio de sus redes sociales, la también escritora mencionó que hasta el momento no se ha preocupado por su edad, ni por las evidencias en su rostro que demuestran que la etapa del envejecimiento ya es una realidad en su vida. Cabe mencionar que la presentadora ha sido fuertemente criticada por su apariencia en diversas plataformas digitales.

Por medio de su cuenta personal en TikTok, la caleña mencionó que en su pasado sí se hizo algunos retoques estéticos; sin embargo, aclaró que esto lo hizo gracias a una crisis que estaba atravesando en su vida.

En medio de su relato, la actriz mencionó que, para sorpresa de ella, en dicha red social es donde menos críticas y pullas recibe en torno a su apariencia física. “Aquí no me están gritando, todo el tiempo en la cara, lo vieja que estoy”.

Margarita Rosa de Francisco. - Foto: Instagram

Y agregó: “Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más bótox ni ponerme rellenos ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, contó la actriz protagonista de novelas como Café con Aroma de Mujer.

Margarita Rosa de Francisco aseguró que desea ver su envejecimiento. - Foto: Instagram: @margaritarosadefrancisco

La actriz aprovechó para confesar que antes si se preocupaba por este tipo de aspectos; sin embargo, hoy en día han pasado a un segundo plano. “Antes, cuando tenía cuarenta, cuarenta y pico, sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y me ponía bótox en todas partes, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero, pues ahora, desde la pandemia, no me he hecho ningún tratamiento para la piel”.

Para finalizar, la presentadora contó que en medio de la pandemia aprovechó para aceptarse tal y como es y entender que el envejecimiento es un proceso irreversible que todas las personas tendrán que afrontar en algún momento de sus vidas.

“De alguna manera la pandemia me enseñó a aceptarme físicamente, como estoy”.

Margarita Rosa de Francisco ‘piropeó’ a Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives fueron una de las parejas más comentadas en los años 80, debido a la relación que surgió entre ellos cuando grababan la telenovela Gallito Ramírez, de Caracol Televisión. Ambos se toparon en este proyecto y su amor salió de las pantallas a la vida real, tomando la decisión de casarse en agosto de 1988.

Su vínculo amoroso fue mediático, ocuparon las principales noticias de la farándula nacional de aquella época y marcaron una huella en miles de personas que aún recuerdan su unión. Pese a que todo pintaba espléndido, su matrimonio solo duró un par de años y se divorciaron de forma fugaz ante la mirada de sus fieles fanáticos.

En la actualidad, la expareja sostiene una muy buena amistad, compartiendo y elogiando los proyectos laborales y personales del otro. Cada uno vive un contexto diferente, por lo que al reencontrarse suelen elogiarse y aplaudir el talento que los caracterizó desde hace años.

La actriz elogió a su expareja por lo talentoso que es en la música. - Foto: Instagram @margaritarosadefrancisco - @carlosvives

Por este motivo, recientemente, Margarita Rosa de Francisco dejó sin palabras a más de uno con un video que compartió en su cuenta oficial de TikTok, donde aprovechó para ‘piropear’ y halagar a su exesposo por el arte que irradia en los escenarios. La artista asistió a una presentación de Vives, captando parte del show que estaba dando el samario.

“Cuando el ex es un sol que no deja de brillar”, escribió la actriz en el post, donde se mostró contenta y emocionada por ver el sabor de su excompañero sentimental, quien actualmente disfruta de una familia con Claudia Elena Vásquez.