Confunden a Jhonny Rivera con Giovanny Ayala, una fanática lo golpeó

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia durante los últimos años. Además de su reconocido talento en canciones sobre amor y desamor, el risaraldense es admirado por sus fanáticos debido a la forma espontánea en que se dirige a ellos y les comparte cada detalle de su vida profesional y personal.

Rivera ha contado a través de sus redes que en muchas ocasiones es confundido con su colega, el también cantante de música popular, Giovanny Ayala, en algunas zonas del país en el que se encuentre.

Jhonny Rivera aseguró que siempre en Bogotá lo confunden con Giovanny Ayala. Foto: Instagram. - Foto: Instagram

“Oigan, yo no sé la verdad porque me confunden tanto con Giovanny Ayala, pero es en algunas zonas del país, por ejemplo, en Santander, Cúcuta y Bucaramanga me confunden mucho, pero donde me confunde mucho con Giovanny Ayala es en la costa, uno no sabe ni que contestar y a veces aclaro y les digo que yo no soy Giovanny Ayala y les digo yo soy Jhonny Rivera, yo tengo mucha paciencia, solo que eso se vuelve tan repetitivo que cansa, me imagino que a él le pasa lo mismo”, señaló en algún momento el artista.

Pues bien, recientemente, el padre del reguetonero Andy Rivera, contó una situación, “la peor que le ha pasado en cuanto a fans” pues eso pasó justo en un momento difícil de su vida, ya que su papá “recién lo habían operado de corazón abierto. Yo estaba tan mal”.

Según cuenta en sus redes, Jhonny “estaba en Cali en la Clínica Rey David” y decidió salir a la calle para almorzar tomando la decisión de hacerlo a pie, pero se topó con una mujer que lo empezó a llamar con el nombre de su colega Giovanny Ayala, sin embargo, al no ser ese su nombre, el intérprete de Te extraño no le prestó atención, lo cual enfureció a la mujer y terminó agrediéndolo para llamar su atención; le terminó lanzando una pepa de un chontaduro que se estaba comiendo.

Jhonny Rivera - Foto: Instagram @jhonnyrivera

“Cuando siento yo que me pegan un golpe en este brazo, pero feo... duro. Cuando volteó a mirar, la mujer se estaba comiendo un chontaduro y sacó esa pepa babiada y me la tiró con toda la fuerza y me la pegó en todo el antebrazo... Y la miro mal y ella me dice: ‘Ay si mira, creído’, a lo que le respondió: ‘es que yo no me llamó Giovanny Ayala’”, resaltó el artista de música popular.

Jhonny finalmente terminó su video contando que no respondió ante el ataque de la mujer, y además, agregó que si se hubiese presentado en otras circunstancias y con un hombre sí hubiera reaccionado, aunque aclaró que él no es una persona de conflictos, pero que a raíz de la situación que estaba viviendo con su papá, esa experiencia con una fan lo conmocionó bastante.

“Se estaba quemando”: Jhonny Rivera contó aterrador momento que vivió en un avión

Para nadie es un secreto que los artistas no solo aquellos que son músicos, sino también en otros campos, suelen viajar mucho por compromisos laborales y en muchas ocasiones deben hacerlo en vuelos comerciales.

Sin embargo, hay algunos que le tiene pánico a los aviones y prefieren en muchas ocasiones viajar por carretera de ser posible. Justamente ese era el caso del intérprete de Alguien me gusta y El pegao, que durante muchos años lleva recorriendo el país y el mundo dando conciertos con su música, pero al menos cuando está en Colombia prefiere llegar a sus shows en su propio autobús de estrella.

El cantante había compartido hace poco la adquisición de su nuevo bus. - Foto: Captura Instagram @jhonnyrivera / Montaje Semana

Por esa razón hace muchos años no solía montar en avión de manera constante por lo que no sabía muchas de las cosas que ocurren al interior de esta aeronave y un día vivió un momento que lo dejó aterrado, pero el resto de pasajeros se rieron de él.

Tal como contó hace poco por medio de sus redes sociales, pues iba en un avión y se acordó de la escena que hizo, todo pasó hace muchos años cuando tuvo que hacer un viaje y de un momento a otro del techo del avión empezó a salir humo.

“Una vez me subí a un avión, hace muchos años, y empezó a salir humo así”, mostró el cantante, el avión en el que iba y del cual estaba saliendo humo al interior del techo.

“Yo me paré y entré como en shock y yo le decía a la gente: ‘miren, miren, se está quemando, hay un corto’”, relató el artista un poco avergonzado, pues dijo que “eso es normal”.

“Uno siempre paga la novatada de montañero. Yo era el único del avión que estaba alarmado, por eso, la gente se reía de mí”, concluyó el cantante en medio de risas mostrando que cualquiera que no sepa se asustaría, pues es mucho humo el que a veces botan los aviones por una razón que él desconoce.