Video | Jessi Uribe olvidó la letra de una canción en pleno concierto

Jessi Uribe y Paola Jara son una pareja colombiana de cantantes del género popular que en el mes de mayo se casaron y a partir de ese momento el dúo no ha dejado de ser noticia.

En las últimas horas, Jessi Uribe publicó un video en su perfil de Instagram en el cual se ve desconcertado luego de que se le olvidara, en uno de sus conciertos, parte de la canción de su esposa Murió el amor. Así lo corrobora él mismo:

“Se me olvidó la canción de mi mujer @paolajarapj Pero luego la recuperé a punta de interpretación. ¡Salud! De mis canciones favoritas #murioelamor”, aseguró el intérprete de Repítela.

Murió el amor es un éxito de Paola Jara que acumula más de 141 millones de reproducciones en YouTube y fue lanzada en noviembre del 2017. La canción de despecho inicia con el siguiente verso:

“Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando. Tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor...”, fragmento que entonó Jessi Uribe. Pero el siguiente verso de la canción fue el que se le olvidó al artista en pleno concierto, que a duras penas tarareó con una sonrisa en su rostro: ”Y el estar contigo, mi peor pecado”.

Sin embargo, su olvido no apagó la emoción del público que continuó cantando Murió el amor:

“Y ya he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrarte de mi historia, me duele el corazón, mataste la ilusión, y aunque duela decirlo: aquí murió el amor”, dice.

Sus seguidores comentaron el episodio

El olvido del cantante en un fragmento de la canción de Paola Jara fue un episodio que causó risas en sus seguidores. Muestra de ello, son los siguientes comentarios:

“Hay mi Jessi y ahora te van a regañar jejeje tkm”; “Jajajaja esos ojitos que puso cuando se te olvidó la letra! Jeje hermoso. Muchas bendiciones. ¡Linda pareja!”; “La sonrisita me encantó”; “No te preocupes eso me hace feliz, pues así me doy cuenta de que sí cantas no como otros, y aquí si sigo contando los días para verlos cantar a ti y a tu bella esposa”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en su Instagram.

Cabe mencionar que Como si nada fue la primer canción que cantó la pareja que, hasta el día de hoy, suma más de 81 millones de reproducciones en YouTube

“Como si nada, hoy caminas con un nuevo amor, como si nada, y no te importa, qué dirán. Y no te importa que me duela”, es un verso del sencillo ya mencionado.

La pareja y su matrimonio

Paola Jara y Jessi Uribe se casaron en mayo del presente año, su luna de miel tuvo lugar en Dubái, así lo dejaron ver en sus redes sociales.

“Y aunque nunca me soñé verme vestida de novia, tengo que confesarles que amé mi vestido, sin dudas el mejor de los mejores, como no quererte mi @jorgeduquevelez eternamente agradecida. Eres magia. Tú, Santi, y por supuesto todo tu equipo, comenzando por la negrita”, escribió la famosa tras su boda.

Tal ha sido su relación que también lanzaron el 17 de mayo de este año, La Boda un videoclip que muestra apartes de su matrimonio.

Por su parte, Paola Jara lanzó en las últimas semanas Donde Estabas Tú, canción que ha recibido comentarios positivos del público.

“Excelente canción como todas tus canciones. ¡El video divino! Felicitaciones Paola”; “Excelente, como cada una de tus hermosas canciones. Bendiciones”; “Felicidades. Demasiado hermosa la letra y que sentimientos mi Pao. Orgullo colombiano. Ese vozarrón que tienes!”; “Que letra, bello tema. Muchos éxitos. Como llegan estos temas a el alma. Salud por eso”