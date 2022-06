Paola Jara se destapa sobre Shakira y Piqué, su voto para las presidenciales y presenta su nuevo sencillo

“¿Y dónde estabas tú? Las noches frías cuando te necesitaba. ¿Y dónde estabas tú? Cuando por ti mi corazón me preguntaba”, dice el coro de la nueva canción de Paola Jara.

Después de dar el sí en el altar, al estudio de grabación y a crear.

“Les confieso que grabé esta canción llorando, me metí tanto en el papel de la canción que la sentí completica. Hasta mocosa me puse”, dijo entre risas este miércoles en Bogotá cuando presentó a los medios de comunicación su lanzamiento.

Estuvo acompañada de su club de fans, sus seres queridos, algunos influenciadores de redes sociales y, por supuesto, su gran amor, Jessi Uribe, quien le dejó claro a SEMANA que, aunque él es la mayor inspiración de Paola, ¿Dónde estabas tú? no es inspirada en él.

“Es un día especial, una canción que me encanta, me los he bebido mejor dicho todos con esa canción. Escúchenla que la van a disfrutar”, dijo el también cantante y esposo de Paola.

Paola tuvo un espacio con SEMANA y contó por qué escribió al despecho de las mujeres, su vida de casada, su luna de miel, su primer tatuaje, su marca de ropa, el escándalo de Shakira y Piqué, su experiencia con el ‘sudao’ de pollo y hasta las elecciones presidenciales.

SEMANA: Paola, ‘¿Y dónde estabas tú?’. Cuéntenos de qué se trata esta nueva canción.

Paola Jara (P. J.): “Es una canción dedicada a esas mujeres que a veces nos abandonan tanto, que cuando llegan ya es demasiado tarde”.

SEMANA: Viene de casarse, luna de miel, graba disco, hace lanzamiento. ¿Cómo hace para multiplicarse?

P. J.: “Hay que sacar tiempo para todo por supuesto, y sobre todo para el trabajo. La luna de miel fue una experiencia maravillosa, un viaje soñado que los dos queríamos, un destino que los dos queríamos visitar y qué rico que lo pudimos hacer juntos, cumplir este sueño juntos, pasamos delicioso, unos destinos maravillosos, inolvidables, un viaje inolvidable”.

SEMANA: ¿Cómo le ha ido de casada con Jessi Uribe?

P. J.: “Muy contenta, felices la verdad. Es una nueva etapa en nuestras vidas. Disfrutamos mucho de la luna de miel y poniendo toda nuestra relación en manos de Dios. Yo creo que el amor es un compromiso también. Soy una afortunada que me está acompañando en este día tan especial para mí”.

SEMANA: ¿Y con el sudado de pollo?

Paola Jara: (risas) “Yo siempre he sabido hacerlo, lo que pasa es que no han confiado en mí y una cosa es lo que se ve y otra cosa es a lo que sabe”.

SEMANA: ¿Cómo va la marca de ropa?

P. J.: “Mi papá siempre me decía que hay que tener plan A, B, C y hasta D. La marca es un sueño que también he tenido aparte de la música. Me encanta la moda. Tuve en algún momento de mi vida la oportunidad de estudiar diseño de modas. Entonces, ahorita, lo estoy ejerciendo un poquito, no es fácil emprender, pero bueno, hay que darle, hay que seguir soñando y acompañar esos sueños de trabajo, que es lo que yo siempre digo.

SEMANA: ¿A qué tipo de mujer le diseña Paola Jara?

P. J.: “Es una marca de ropa para todo tipo de mujer, o sea, es una marca incluyente, es una marca que piensa en todas y esa es una de las principales ideas que tuve a la hora de hacer la marca. No solo cuerpos esbeltos que van al gimnasio, sino que es para todo tipo de mujeres, así que es una marca de verdad muy muy bonita”.

SEMANA: ¿Qué proyectos vienen para Paola Jara?

P. J.: “Más música, esto no para, hay que seguir trabajando. Yo amo lo que hago gracias a Dios y cuando uno ama lo que hace y hace las cosas con pasión, eso no se siente ni como trabajo”.

SEMANA: ¿La gira de conciertos para mostrar su nueva canción, cómo será?

P. J.: “Esperamos que por supuesto tengamos una gira grandísima, ya hay algunos conciertos aquí en Colombia. Tenemos también ahorita en julio nuestro tour La conquista en Estados Unidos, empezando el 15 de julio en ciudades como Nueva York, Houston, Boston, Orlando, Nueva Jersey, Los Ángeles. También en Aruba. Tenemos muchos proyectos”.

SEMANA: Hablemos del género femenino en la música de Colombia. Karol G la rompe en el reguetón; Shakira, figura mundial en el pop, y usted marca un gran camino en la música popular.

P. J.: “Es importante también resaltar el género berraquera. Yo creo que somos muy echadas pa’delante definitivamente, que no nos rendimos y eso es el común denominador. Yo pienso de todas estas mujeres, a quienes admiro, respeto, que tenerlas como colegas es sueño. Algún día estar a ese nivel de ellas, pero que ahí vamos poco a poco sembrando para crecer”.

SEMANA: Paola, se vienen las elecciones de presidente para nuestro país. ¿Nos confiesa su candidato?

P. J.: “Hay que salir a votar eso, sí o sí. Así que no podemos dejarlo así como a la jura, la deriva, que los demás decidan por ti. Entonces creo que eso es muy responsable, que cada quien vote a conciencia, que revise cada una de las propuestas de los candidatos que hay y cada quien vote a conciencia y con el corazón, es lo único que les puedo decir porque no me gusta hablar mucho de política, pero sí voy a ir a votar. No podemos dejar que otras personas decidan por nosotros”.

SEMANA: Tema del momento: Shakira y Piqué. ¿Qué piensa de lo que están viviendo?

P. J.: “Yo creo que en las relaciones es mejor no opinar o meterse. Es muy difícil, se hablan tantas cosas que finalmente ellos dos son los únicos que saben qué pasa y qué no pasa dentro de su relación. Nos creemos con el derecho de opinar, pero creo que ellos dos son los únicos que saben qué pasa y qué agua los moja. En la casa, los trapitos sucios se lavan y entonces yo en relaciones no me meto. Es superpersonal”.