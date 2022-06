Paola Jara se sinceró y explicó cuál es el significado de su primer tatuaje

La cantante de música popular se encuentra en estos días promocionando su canción ¿Dónde estabas tú?, una producción que al parecer ha tenido gran acogida en su público, esto se puede verificar en el perfil de la artista que constantemente repostea publicaciones de sus seguidores cantando dicho sencillo.

Por otro lado, la artista le explicó a sus ‘fans’ el por qué tiene en uno de sus antebrazos un tatuaje, contándoles que ha sido un recordatorio para su vida y carrera musical.

“Hoy quiero contarles algo personal. Mi primer tatuaje quise que fuera... En una parte que me lo viera siempre y me recordara lo que he sido en la vida, y créanme que a veces que me desmotivo o estoy bajita de ánimo, lo miro y digo, nada, ¡pa’ lante que yo puedo con todo!”, escribió en una publicación en las stories de su cuenta de Instagram.

A sus casi 6 millones de seguidores les aseguró que es difícil “a veces reconocer nuestras cualidades, pero si nos preguntan por nuestros defectos, esos si los tenemos más claros y no nos da tanta pena hablar de ellos”, se puede leer en el texto de la imagen donde la cantante deja ver su tatuaje.

El mensaje lo concluyó animando a sus fans, explícitamente a las mujeres que la siguen, diciéndoles: “Qué hoy sea un día para reconocer nuestras virtudes y seguir fortaleciéndolas y demostrándonos lo fuerte y guerreras que somos”.

La nueva canción de Paola Jara

La boda de Jessie Uribe y Paola Jara fue una de las más comentadas del mundo del entretenimiento, es así como en sus redes sociales la pareja publicó diferentes momentos de su Luna de Miel, donde Jara le aseguró en uno de sus post a su fanaticada, la llegada de nuevas canciones, entre ellas ¿Dónde estabas tú?, un sencillo que lanzó el pasado 2 de junio, y que hasta el día de hoy suma más de 875 mil reproducciones en YouTube.

La respuesta de sus seguidores a su nueva producción, ha sido: “Admiro su trabajo, mi Sueño es vivir de la música como ustedes, trabajo de 7 a. m. a 8 p. m. e invierto mi dinero a la música y algún día grabar con grandes artistas, he trabajado pase lo que pase por lograrlo y confío en Dios que tarde o temprano mi sueño será realidad, mientras tanto te felicito y yo seguiré luchando”; “Cuando aún tarareo y escucho “la boda” todos los días para terminarla de aprendérmela, ¡llega este exitazo! ¡Ella es la más!! Felicitaciones”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

“Aprovechando al máximo estos días tan mágicos y con muchas ganas de llegar a compartirles nueva música también”, escribió en su red social algunas semanas atrás.

Sus seguidores no dudaron en responder: “Bella eres #saludosdesdesantiagochile”; “Disfruta del Amor, que ya viene tu próximo éxito #dóndeestabastú”, son otros comentarios.

La artista le agradeció a su público por el apoyo que le han ofrecido: “Yaaaa 💕 en mi canal de YouTube “Dónde Estabas Tú” 👒 Gracias por estar conmigo en este lanzamiento tan importante para mí, espero lo disfruten tanto como yo. Los amo”, precisó.

La cantante es conocida por publicar parte de su carrera musical en su cuenta de Instagram, muestra de ello, son fotografías de sus diferentes conciertos nacionales: “Me la gocé y me la sudé enterita. Que noche tan mágica la que pasé en Ibagué, infinitas gracias a todos los que me esperaron estos dos años para poder cumplir con esta cita que nos debíamos. ¡Los amo!”, dijo recientemente.