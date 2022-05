Video | La otra ‘novia’ que sorprendió en el matrimonio de Jessi Uribe y Paola Jara

Este fin de semana el amor les sonrió a los artistas que, hace un tiempo, formalizaron su relación y la dieron a conocer ante el público. Se trata de la pareja conformada por los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara.

La dupla se dio el sí en una ceremonia que removió las fibras de sus seguidores, familiares y allegados, quienes a través de varias publicaciones en redes sociales mostraron el antes y el después de la confirmación de la pareja. De hecho, en una de ellas aparece la novia cantando antes de ingresar al altar.

Han sido múltiples las reacciones y piezas audiovisuales que han inundado todas las plataformas digitales. La boda de Jessi y Paola era una de las más esperadas este año, luego de que hace un tiempo los dos artistas confirmaron que darían el siguiente paso para vivir juntos hasta la eternidad.

Uno de los momentos más relevantes de la unión fue la celebración, pero lo que nadie se esperaba era que en pleno salón donde se realizó la fiesta llegara otra novia.

Con vestido, corona y ramo en mano, el entrenador Gerardo Duarte Tarazona, uno de los allegados a los artistas, llegó a la fiesta vestido de novia. Hecho que ha causado infinidad de reacciones y que, a manera de broma, sorprendió al anfitrión, Jessi Uribe.

“La otra novia”, escribió el cantante de rancheras, como pie de foto de un video que compartió en las últimas horas y en el que se puede observar a Duarte dirigiéndose a él, como si fuera un matrimonio más.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, el cantante de ‘Dulce pecado’ quedó “paralizado” al ver a su amigo vestido de esa manera. Las risas no se hicieron esperar, pues Gerardo Duarte abrazó al artista y luego empezó a bailar con él moviendo los hombros. De manera sorpresiva, llegó Paola Jara a mirar lo qué estaba pasando.

Por lo que se ve, fue uno de los momentos más divertidos de la celebración y la broma se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales.

Varios cibernautas no dudaron en comentar el fragmento de video que está acompañado con la tradicional canción de nupcias: “Súper la actitud de Gerardo”; “Que vivan los amigos con esa actitud, que le ponen el alma de alegría a las fiestas” y “jajaja, aún no puedo de la risa”, son varios de los comentarios que se pueden leer en el post, además de los cientos de emojis de caras llorando de la risa.

Esta es la publicación que compartió el anfitrión de la boda, Jessi Uribe:

Paola Jara se emborrachó y terminó llorando de rodillas

Ante las especulaciones que surgieron en las redes sociales, la pareja de cantantes de música popular confirmó que contrajo matrimonio el pasado sábado 14 de mayo en el municipio de Llano Grande, ubicado en Antioquia.

“Hoy estamos celebrando el amor. Mi esposa, con la bendición de Dios. ¡Te amo! Pido a Dios por tu vida, por tu salud y porque cada día a tu vida lleguen bendiciones”, manifestó el artista santandereano.

La artista, de igual manera, compartió con todos sus seguidores mediante las historias de Instagram las primeras imágenes de la elegante ceremonia. Asimismo, publicó algunos videos de la fiesta, que contó con la presentación de Jorge Celedón.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales, se puede observar a Paola Jara de rodillas llorando, mientras le canta El invierno pasado a Jessi Uribe.

“¿Si ven?, no les miento. Me los tomé todos, y como cosa rara, me dio por chillar. Esta es de mis canciones favoritas de Jorgito”, precisó la cantante de música popular, quien admitió que se pasó de copas.