“No lo quiero de regreso en mi vida”: Aida Victoria Merlano contó cómo terminó la situación con Cristian

La abogada y creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, ha estado en el ojo público por estos días luego de que a través de sus redes sociales, compartiera la situación que vivió con Cristian, un líder social que apadrinó para ayudarle en sus estudios y contribuir en su estilo de vida.

En un principio, la influenciadora comunicó sentirse afectada moralmente y, antes de que saliera la noticia por fuentes externas, ella decidió no quedarse callada y decir que Cristian difamó sobre su imagen.

En vista de ello, Aida Victoria Merlano nuevamente volvió a aparecer en su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores, y por medio de un video trajo a colación una frase religiosa: “Perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”.

Según la creadora de contenido, publicó la pieza de video para darle cierre a la situación que vivió con Cristian.

La mujer, de 23 años, empezó diciendo que estuvo ausente de las plataformas digitales porque la situación la puso triste, pero en su proceso de reflexión decidió no “castigar” a Cristian con la ayuda económica para su educación superior.

“Yo siempre he sido del tipo de personas que dice que la educación no debería ser el privilegio de quien pueda comprarla, sino un derecho de todos y, de cierta manera, castigar a alguien con su educación me parece injusto (...) voy a apadrinar la educación de Cristian a pesar de que no lo quiero de regreso en mi vida”, fueron las primeras palabras de la joven.

Luego de esto, la influencer cuenta que tuvo la oportunidad de hablar con el líder social y “por primera vez” el joven le aceptó varios rumores. De hecho, explica que la situación no se hizo pública de un momento a otro, pues era algo que ya llevaba tiempo e incluso tuvo varias discusiones con él.

“Él -Cristian- todo el tiempo lo negó y estuvo tapando una mentira con otra. Hubo un punto en el que una información suelta no solamente sirve para un chisme, sino para difamaciones que a mí me pudieron hacer mucho daño”, precisó.

Conjuntamente, la abogada mencionó a su mamá, la excongresista Aida Merlano, envuelta en casos de corrupción política, pues rememoró uno de los mensajes de vida que le compartió su familiar.

“Yo le dije: Cristian, mi mamá una vez me dijo que las mentiras son como una bola de nieve y que cuando uno intenta tapar una con otra, la bola se hace más grande y hay un momento en que se lo lleva uno por delante. Tú no tuviste una mamá que te dijera eso, tú no tuviste a alguien que te orientará en la mayor parte de cosas de tu vida porque te tocó solo y, a veces, uno es producto de su dolor y de sus traumas”, explicó Aida Victoria Merlano, mientras enfatiza que si bien es cierto que entiende que el joven haya sido imprudente, lo que no aprueba es que optó por “amañar” los rumores a su favor.

De igual forma, la creadora de contenido le dijo a sus seguidores que quizá lo que probablemente sucedió fue que Cristian cambió las palabras y “prefirió trasladar las culpas a otras personas”, razón por la que hubo imprudencias. Su ego se vio comprometido y al hacer creer ver que el líder social tenía una afinidad con la influencer, resultó no midiendo sus palabras.

“Al final, todos la hemos embarrado en algún momento, por ligeros, por imprudentes. Me pongo a pensar en que la Aida que soy yo desconocería, por completo, a la Aida que fue hace diez años, en medio de los desaciertos, en medio de mis vacíos”, expresó y, a su vez, añadió que no le gustaría que la juzgaran por los errores que cometió en el pasado porque ha cambiado.

Para terminar, Aida Victoria Merlano expresó que no le gustaría que juzguen a Cristian por los errores que cometió.

En adición, antes de finalizar, hizo una reflexión en la que agregó la frase de la oración religiosa: “Uno se va a la cama todos los días diciendo ‘Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden’, pero, ¿cómo perdonamos realmente?”, interrogó la influenciadora.

“Ese es el mensaje que les quiero dar; todos lastimamos y a todos nos lastiman. Hay que saber perdonar porque cuando uno perdona no le hace un regalo a esa persona, realmente el regalo es para uno porque es como si soltara toda esa amargura que lo está matando (...) a veces el decir perdóname es suficiente para que sane esa herida”, concluyó.