“Desconoce a Colombia”: Aida Victoria le responde a Montaner y dice que lo “peinó”

Aida Victoria Merlano se convirtió en tendencia el fin de semana pasado en las diferentes redes sociales debido a que le pidió respetuosamente a Ricardo Montaner no hablar de la situación política actual de Colombia.

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otra es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”, precisó la barranquillera.

Tras la polémica que se generó en torno a este tema, el artista venezolano decidió publicar un hilo en Twitter para reiterar que el video por el que le reclaman es antiguo, ya que fue grabado antes de las elecciones presidenciales de 2018.

El cantante, de igual manera, enfatizó en que sus convicciones políticas se mantienen, por lo cual nuevamente entregó su punto de vista sobre la coyuntura política que vive el país.

“Yo no sé nada de política, creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro que me insulta para lograr un resultado como este, viralizar a mi costa un video viejo. A la señora irrespetuosa que se dirige a mí le deseo suerte en lo que decida asumir”, escribió Montaner.

No obstante, la controversia no paró ahí y esta semana la creadora de contenidos se pronunció con respecto a las declaraciones que publicó el venezolano en Twitter, donde dejó claro que tiene todo el derecho de hablar sobre el país.

“Yo tiré y él no jaló tanto. Esperaba más, me hubiera gustado que jalara más. Montaner creyó que yo estaba aspirando a un cargo político y me imagino lo vergonzoso que debe ser saber que una influenciadora de 23 años te peinó”, indicó inicialmente en Tropicana.

Luego, agregó: “Desconoce a Colombia, desconoce su realidad socioeconómica y se atreve a lanzar aseveraciones. Yo le digo a él que una cosa es tener la nacionalidad y otra sentirse colombiano. Él no está aquí, no ve lo que pasa y no empatiza. Eso le pasa a muchos colombianos”.

Merlano, que es una de las influenciadoras más famosas del país, señaló finalmente que la mayoría de los ciudadanos que tienen una estabilidad económica deciden la suerte de los menos favorecidos.

“El problema de Colombia es que los que estamos medianamente bien decidimos el rumbo de los que están jodidos. Yo soy sincera y te digo que a mí no me afecta si gana Petro o Fico, seguiré ganando el mismo dinero”, concluyó la barranquillera en la emisora.

Cabe recodar que Ricardo Montaner se presentó en Bogotá el pasado 30 de abril en el Movistar Arena. El artista venezolano interpretó sus grandes éxitos y compartió una velada llena de música con sus fanáticos.

El cantante, adicionalmente, utilizó una vez más de referencia a la vecina nación y le dedicó unas sentidas palabras al país durante el show. “A Caracas, te quiero llevar. A la Venezuela libre, te quiero llevar. A la que teníamos antes. ¡Cuídate, Colombia, cuídate!”, enfatizó.