Video: Aida Victoria Merlano, entre lágrimas, asegura que la traicionaron | ¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles 11 de mayo, la influencer Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores la noticia de que le retiraba su apoyo a un líder social del Chocó, a quien había acogido hace un tiempo en su casa. A través de un video en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Merlano contó las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

“Yo estaba pensando seriamente si venir y contar esta situación públicamente, pero tengo que hacerlo, porque yo no sé si el día de mañana esto desencadene en algo más grande”, dijo Merlano al principio de la grabación que quedó alojada en su perfil.

Consternada por lo que le han comentado acerca de Cristian, el líder social que sacó del Chocó, por presuntas amenazas en su contra, Aida Victoria recalcó varias veces que se sentía ofendida y herida por cómo había terminado todo.

“Yo saqué un líder social del Chocó, que se llama Cristian, porque lo estaban amenazando, me lo llevé para Medellín y me comprometí a pagarle todos los gastos, hasta su universidad”, expresó.

Según explica, la situación empezó a tornarse complicada entre ellos cuando Merlano decidió radicarse en Barranquilla. En su momento, la ‘influencer’ le permitió a Cristian mudarse con ella a la capital del Atlántico, para seguir apoyándolo y respondiendo por su manutención.

“Tuvimos problemas de convivencia; problemas tontos: dejaba los aires prendidos o tomaba cosas mías sin permiso”, señaló Merlano, quien vio esto como un simple problema de compañeros de casa. Sin embargo, ante la situación, ella optó por ofrecerle una alternativa a Cristian, dándole la posibilidad de que volviera a Medellín, mientras ella seguía respondiendo por sus gastos.

“Como él (Cristian) quería vivir en Medellín, yo le dije vete a Medellín, yo te apoyo con la pensión, con lo de la universidad y yo me quedo aquí en Barranquilla”, explicó en el video.

“Alguien me dijo: ‘Aida, tú no puedes regalarle el pescado a la gente, enséñale a pescar’. Entonces yo le dije (a Cristian): yo te voy a pagar tu universidad, pero no te voy a mantener, monta un emprendimiento, yo te apoyo económicamente y tú te sostienes mensualmente”, sostuvo.

Sin embargo, en la tarde de este miércoles, Merlano manifestó su molestia frente a la reacción de Cristian a su propuesta. Según explica en el video, que dura cerca de 7 minutos, esta persona se habría puesto a hablar mal de ella, aseverando cosas que podrían conllevar problemas públicos y mediáticos para la ‘influencer’.

“Se ha puesto a hablar mal de mí y a decir cosas que a mí me tienen ofendida y son sumamente delicadas”, precisó Merlano. Además, aseguró, que varias personas le comentaron que Cristian habría dicho que el apoyo que recibió por parte de Merlano era solo por subir su rating.

Ante estas acusaciones, la barranquillera fue enfática en que su intención siempre ha sido de corazón y por ello no solo lo apoyó a él, sino a la fundación de la que forma parte y a otras personas de la región, llegando a donar 70 millones de pesos en mercados para los hogares del Chocó.

La gota que rebosó la copa fue que, aparentemente, Cristian habría afirmado que sostuvo relaciones sexuales con Merlano. “Jugar con mi moral sexual de esa manera”, reclama la influencer, quien además dijo que se trata de temas delicados, e incluso comprometiendo otros asuntos legales.

Al final de su video, Merlano declara su rotunda decisión: “A partir de este momento, le voy a quitar mi apoyo económico y estas son las razones”.

“Sigo comprometida con mi causa con el Chocó y con la fundación @unjovenconvencidoconvence jamás les he quitado mi apoyo y ellos lo saben. Pero yo no me puedo quedar callada y esperar que esta persona salga un día de estos a difamarme con cosas que no son ciertas”, escribió en la descripción que acompaña al video.

