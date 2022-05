“Fue el acto más bajo, lo acepto”: Aida Merlano le pide perdón a Julio Gerlein por acusaciones en su contra

En un audio de 20 minutos, la excongresista Aida Merlano le pidió perdón al político y empresario barranquillero Julio Gerlein, tras salpicarlo en el escándalo de supuesta financiación de campañas políticas en la Costa.

“Entiendo perfectamente tu posición y la acepto, no me lo merezco y cualquier excusa o explicación que dé no va a justificar ese acto que cometí, fue el más bajo, lo acepto, me avergüenzo de mí misma”, le dice Aida Merlano.

Ella se refiere a unos audios revelados el pasado 10 de febrero y que formaron parte de sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, desde Venezuela.

“También es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar cómo el magistrado me dijo que todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que era una enferma mental, y que todo lo que yo había dicho en la entrevista era producto de la imaginación”, le señala Merlano a Gerlein.

“En mi audiencia de la Corte me retracté de lo que dije de tu hija, tuve ese gesto de retractarme para no causarte problemas, y tampoco a ningún miembro de tu familia, me retracté de todo lo que lo tenga que ver con tu familia”, le dice la excongresista a Gerlein.

“Por tu edad y experiencia, nunca vas a tener problemas (...) sobre ti no cae ninguna responsabilidad (...) tú te blindaste (...) te darás cuenta de que mi intención no fue hacerte daño a ti”, le dice Merlano.

Por el contrario, sostiene que sí va a mencionar al senador Arturo Char en medio de la investigación.

“Voy a hacer algo para reivindicarme contigo”, le dice Merlano a Gerlein, a quien le cuenta que no pensó que dicha audiencia se fuera a filtrar.

“Yo no voy a sacar más audios, no pienso entregarlos como material probatorio de nada, todo lo que tenga ver en relación a la familia Char sí, claro, voy a decir toda la verdad, absolutamente toda, tengo mis razones”, agrega Merlano en el audio, conocido por SEMANA.

En un aparte del audio, Merlano habla de su relación con el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char y le cuenta a Gerlein que él le “regaló” el malecón de Barranquilla y que eso la “deslumbró”.

“Yo sí tenía un sentimiento sincero por ti (...), me pesa porque sé que nunca más nos vamos a volver a hablar, sabía que te ibas a poner mal, pero yo he estado mal por cuatro años, he sufrido cuatro años, muchas personas se burlaron de mi sufrimiento, he luchado solita, nunca te he pedido nada”, le dice Merlano a Gerlein, recordando la relación que ambos mantuvieron.

En el audio Merlano se escucha en medio del llanto.

“Yo asumo mi responsabilidad, no te voy a mandar una carta, no tengo miedo de ti”, agrega la excongresista en el audio.

“Perdóname, no te voy a explicar a profundidad lo que pasó”, afirma Merlano, quien dice que sí va a declarar contra la familia Char.