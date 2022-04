Aida Victoria Merlano tuvo peligroso accidente en su propia casa, ¿qué le pasó?

Aída Victoria Merlano es una de las influenciadoras más reconocidas en Colombia, ha estado en el ojo público debido a que estuvo promocionando su fiesta de cumpleaños desde hace varios días, sin embargo, recientemente contó que pasó un gran susto en su casa.

En videos de Instagram contó que tuvo una fuerte caída que le dejó un gran morado como resultado, el hecho se dio porque Merlano iba de afán mientras bajaba corriendo las escaleras y se resbaló desde el quinto escalón.

“Creo que casi se me daña el cumpleaños. Venía corriendo por las escaleras en medias y me resbalé como desde el quinto escalón. O sea, no sé cómo no me fracturé”, contó en los videos.

En la grabación se ve a la mujer en llanto y mostró la piedra con la que se golpeó fuertemente en las escaleras.

“O sea, es que mi escalera no tiene baranda, y es también esa sensación de querer agarrar algo, y al ver que no hay nada, te vas. Aparte, caí sentada y me deslicé desde ese escalón hasta abajo y preciso la piedra estaba ahí”, pronunció.

Algunos internautas no dudaron en pronunciarse y calificar de “exagerada” a la influenciadora, incluso algunos la compararon con Epa Colombia, debido a su llanto.

“Lo berraco es que en ese momento tenga cabeza para coger el móvil y grabarse chillando”, “entre esta chica y la ‘Epa’ no sé quién es más llorona”, “drama por todo”, “ya no pueden vivir sin llorar en público”, “donde nos descuidemos se la llevan a la ‘Rosa de Guadalupe’”, “la gente si es exagerada”, entre otros comentarios que se destacan en la publicación.

Merlano también ha estado en boca de muchos debido al sorprendente regalo que le hizo Karol G. De hecho, la influenciadora no tardó en mostrarlo emocionada y compartió la noticia y el regalo con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Tanta fue la felicidad de la creadora de contenido, que tuvo que compartir la noticia con su mamá Aida Merlano, quien se encuentra en Venezuela luego de ser condenada por compra de votos en Colombia y ser declarada prófuga de la justicia.

Aida Victoria decidió compartir el regalo a través de historias de Instagram, donde mostró que recibió una caja roja en forma de corazón, en la que Karol G le envío un par de crocs de su edición especial que fue estrenada hace pocos meses en colaboración directa con esta marca.

“Estamos triunfando, ya nos manda cosas la gente famosa. Comportémonos como gente acostumbrada a recibir este tipo de cosas”, afirmó inicialmente Merlano, evidentemente emocionada.

Mientras habría el regalo enviado por la reguetonera antioqueña, la influenciadora bromeó diciendo que se las pondría muy orgullosa para salir a la calle y sorprender a sus vecinos. “Ay, quién te viera, yo que andaba con unas Crocs de 30.000 pesos. No me imagino yo llegando donde el cachaco de la esquina y decirle: ‘fíame dos libras de queso’”, dijo en tono de broma la barranquillera.

En las historias de su cuenta de Instagram compartió hasta los mensajes con su mamá en los que la barranquillera manifestaba la emoción que le había producido el regalo y que, además, no se esperaba algo así, cuando el equipo de trabajo de Karol G le pidió la dirección de su casa para hacerle llegar algo que le enviaba la reguetonera.

“Gracias a la ‘Bichota’ Karol G y a su equipo de trabajo. Cuando me pidieron la dirección pensé que era para otra cosa y cuando abrí la caja. No saben la ilusión que me dio”, contó Aida Victoria en sus redes sociales.