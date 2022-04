“Su situación aquí es bien compleja”: Aida Victoria Merlano tras visitar a su madre en Venezuela

Aida Victoria Merlano, que actualmente es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió este jueves a todos sus seguidores y aseguró que, luego de dos años, se reencontró con su madre, Aida Merlano Rebolledo.

Mediante las historias de Instagram, la creadora de contenidos manifestó que viajó esta semana a Venezuela para reunirse con la excongresista algunas horas, después de tanto tiempo sin estar juntas. Asimismo, señaló que se siente triste de no poder estar más tiempo con ella, quien se encuentra en Venezuela desde que fue condenada en Colombia por compra de votos.

“Hace mucho yo no sentía que una situación me llevara por delante y la verdad yo siento que esta vaina me revolcó de una manera que nunca me lo vi venir”, expresó la reconocida influencer barranquillera.

“Mi mamá no está libre, ni en casa por cárcel. Su situación aquí (en Venezuela) es bien compleja”, escribió en Instagram Aida Victoria.

La creadora de contenido había viajado a Venezuela solo con la intención de visitar a su mamá; sin embargo, confirmó que seguía en el país vecino por otras razones personales.

“Para quien no lo sabe, mi mamá está privada de la libertad aquí en Venezuela hace más de dos años y yo pensé que solo venía a visitarla, pero resulta que me encontré con una situación superconfusa y supercompleja... Estoy sola en un país que no es el mío, lidiando con una vaina que siento que me sobrepasa”, agregó la barranquillera.

Aunque no dio más detalles de lo que podría estar ocurriéndole en Venezuela, lo cierto es que Aida Victoria finalizó su reflexión con la voz quebrada, tanto así, que tuvo que cambiar de tema de manera rápida e inesperada.

Merlano Rebolledo, por otro lado, reapareció hace unos meses y aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que Alejandro Char supuestamente le entregó 500 millones de pesos para su campaña electoral de 2018.

“Otros contratistas sacaron cheques de 500 y 600 millones de pesos para cubrir los 6.000 millones que se cambiaban y se entregaban en la sede política. Ahí Julio (Gerlein) los recogía”, puntualizó en su explosiva declaración.

La excongresista, en una entrevista con SEMANA en 2020, señaló que varios integrantes de la llamada Casa Char, quizás el fortín político más importante del norte del país, intentaron asesinarla.

“Sé que fui víctima de dos familias criminales. No voy a hablar de Julio (Gerlein) porque me duele pensar que se prestó para todo esto, pero su hijo sí sabía que el plan era matarme. Como también lo sabía Alejandro, como lo sabían Arturo y Fuad Char. Después de lo que me pasó, puedo creer esto y mucho más”, añadió en aquel momento.

Aida Merlano Rebolledo, que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a pagar 15 años de cárcel, se fugó en 2019 mientras asistía a una cita odontológica en la que estaba acompañada por el personal del Inpec y sus dos hijos.