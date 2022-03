Aida Victoria Merlano rompe en llanto y comparte nostálgico momento con sus seguidores

La influenciadora y creadora de contenido Aida Victoria Merlano compartió un momento muy personal y nostálgico en sus redes sociales donde conmovió a sus seguidores al mostrar la sensibilidad que le produce extrañar a su mamá.

La barranquilla no pudo contener las lagrimas al entrar a un restaurante en el que se encontró con el mismo grupo de mariachis que le contrataba su mamá Aida Merlano, que se encuentra actualmente en Venezuela, en sus cumpleaños.

Aida Victoria, bastante conmovida y sin poder parar de llorar, decidió hacer videollamada desde su celular para hablar con su mamá y su hermano en el momento en que los mariachis comenzaron a tocar El hijo ausente de Antonio Aguilar en el restaurante.

“Anoche llegaron unos mariachis al restaurante en el que estaba y resultaron ser los mismos que mi mamá contrataba para mis cumpleaños. Conecté a mi mamá y a mi hermano en videollamada y cuando sonó esta canción me dio mucho sentimiento. Hace más de dos años que no la veo…” escribió la creadora de contenido en una historia en su cuenta de Instagram.

Y aunque muchos la critican en sus redes por los problemas legales que enfrenta su madre, Aida Victoria en reiteradas ocasiones ha mostrado su admiración, su respeto y su amor por su madre. A la que cada que tiene la oportunidad, y se lo preguntan sus seguidores, le manifiesta su cariño y la falta que le hace desde que se encuentra prófuga de la justicia colombiana.

¿Qué dijo el exnovio de Aida Victoria Merlano sobre beso entre ella y Yéferson Cosio?

Luego de que Yéferson Cossio y Jenn Muriel confirmaran el fin de su relación, las redes sociales se convirtieron en escenario de polémica ante la filtración de un video en que el creador de contenido se besaba con Aida Victoria Merlano, hija de la prófuga excongresista Aida Merlano.

Si bien tanto Cossio como Muriel han sido respetuosos y prudentes en cuanto a su vida personal, este no es el caso de sus seguidores, quienes no han tardado en especular sobre las razones que llevaron a la separación de la pareja. Al respecto, el creador de contenido publicó recientemente un video en el que explica de manera general las razones por las que ya no está con Jenn, dejando claro que todavía se hablan y destacando la admiración que le tiene.

Así mismo, sobre los rumores de una supuesta infidelidad, Yéferson aclaró que en ningún momento engañó a Jenn con Aida Victoria: “Terminé mi relación, salí con alguien, ustedes hablan como si ella y yo fuéramos novios. Salimos y ya (...) Lo de insultar a esta otra nena, ella no es ninguna ‘perra’, ella se metió conmigo cuando yo no tenía novia, no es ninguna daña hogares”.

Por supuesto, los internautas también acudieron a la expareja de Aida Victoria para conocer su opinión sobre el polémico video en que aparece besando a Yéferson Cossio. En consecuencia, un usuario de Instagram comentó una publicación de Lumar Alonso y preguntó: “¿Qué piensas de lo de Aida?”

La respuesta de Lumar no se hizo esperar y replicó de una forma clara, sencilla y contundente: “Que esa pregunta tienes que hacérsela a otra persona”, dijo el empresario.