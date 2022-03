Nicolás Arrieta denunció marca que promociona Yeferson Cossio

El creador de contenido bogotano Nicolás Arrieta hizo una denuncia a través de sus redes sociales sobre una empresa que promocionan otros influencers como Yeferson Cossio y su hermana Cintia Cossio.

Según el joven, esta compañía habría estafado a más de 100 personas que ponían su dinero en una supuesta inversión que les generaba ingresos extra.

Arrieta comentó que habló con la hermana de Yeferson para hacerle caer en cuenta de lo que estaba pasando con las personas estafadas por la empresa que ellos estaban promocionando.

“Dijo que supuestamente había hablado con sus abogados y ellos dijeron que la compañía a la que le estaban haciendo publicidad era real. Resulta que no, captó el dinero de más de 100 personas y ahora nadie responde”, comentó en sus redes.

Además, afirmó que si bien hizo dicha advertencia a los Cossio, ellos no prestaron atención y siguieron haciendo promoción a la marca de inversiones y apuestas.

“O sea, está bien que ayudes a los animales y a la gente, qué chévere. Pero, tumbarle los ahorros a tus pobres seguidores, presuntamente, es muy triste en serio. Conozco a esta gente, me cae bien, pero uno no se puede quedar callado con esto”, declaró Arrieta en mención a las actividades que realiza Cossio.

Afirmó además que esta no es la primera vez que los creadores de contenido monetizan sus actividades de redes sociales con empresas falsas.

“La verdad es hipócrita estar subiendo videos de animales que monetizas en Instagram y Facebook, videos regalando plata y estar engañando a la gente en fondos de inversión y de pronósticos de apuestas”, dijo Arrieta.

Finalmente, aseguró que a él le han ofrecido hasta 30 millones de pesos por promocionar ese tipo de empresas, pero dijo que nunca lo haría porque son más importantes sus seguidores que el dinero.

Arrieta revela razones por las que cerraron su cuenta de Instagram

Mediante un video, el youtuber Nicolás Arrieta, conocido por ser uno de los influencers con más tatuajes en su cuerpo, reveló los motivos por los que cree que fue inhabilitada su cuenta principal de Instagram.

“Deshabilitaron mi cuenta porque aparentemente intentaron entrar a mi cuenta de Instagram. Instagram la deshabilitó por seguridad (...), intento entrar a la cuenta y no existe. Esto lo hacen por seguridad, pues aparentemente, tal vez esté inhabilitada por unos días, pero pues uno nunca sabe”, indicó Arrieta.

Vale destacar que Nicolás Arrieta se burló recientemente del influencer, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, por un video que se volvió viral en el que este apareció con su novia Dani Duke sosteniendo relaciones íntimas.

Arrieta, al ser cuestionado en varias ocasiones por su pensamiento al ver el video, se limitó a decir que era inaudito que las personas le prestaran atención a este tipo de cosas, pues, lo más seguro es que el video ni siquiera se haya filtrado, sino que fueron los protagonistas del mismo quienes decidieron grabarse y subirlo de manera anónima a la red. Así, según Nicolás, podrían generar la polémica que finalmente terminaron creando.

“Me han preguntado que qué opino del video que ´se filtró´ de un influenciador muy conocido con su novia (…), no compartan este video, no descarguen este video (…). No se han dado cuenta que la gente cuando pierde visitas, pierde la atención, comienza a inventar cosas como que le cierran la cuenta o que tienen un video íntimo por ahí”, dijo Arrieta por medio de una publicación que subió a Instagram.

Asimismo, aprovechó para burlarse de La Liendra, recordando cuando el joven dijo en redes sociales que, aunque el tamaño de su miembro viril no es “grande”, si alcanza a medir unos “25 centímetros”, lo cual sería una falsa modestia.

“Mucho ojo, tengan cuidado y no se ahoguen con este video (…). Ahhh, tramadora jajaja. No estoy diciendo ni que yo la tenga grande, ni que acá la gente la tenga grande, pero no me dejo tramar, aquí jodiendo la vida, si van a filtrar algo que sea bueno”, añadió Nicolás Arrieta.