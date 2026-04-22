Riña entre hinchas del Junior y Nacional deja dos fallecidos

Un nuevo hecho de violencia sacude a la capital del país. En la noche de este miércoles se registró una balacera en el sector de Santa Fe, en el centro de Bogotá, específicamente en la calle 23 con carrera 14, donde dos grupos de hinchas de Junior y Nacional protagonizaron una riña que terminó en tragedia.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, “dos grupos de hinchas de fútbol se encontraron en este punto del centro de la capital del país y se enfrentaron a disparos”, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en la zona.

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En medio del enfrentamiento, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos, entre ellos el hospital de Mederi. Sin embargo, “dos de esos hinchas fallecen, pierden la vida”, confirmaron fuentes oficiales.

A esta hora, la zona permanece acordonada mientras unidades de la Policía Metropolitana adelantan las labores de inspección y recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

En los próximos minutos habrá un pronunciamiento oficial por parte del comandante de la Policía de Bogotá, quien entregará más detalles sobre este nuevo hecho de violencia.

Este caso vuelve a encender las alarmas por los enfrentamientos entre barras de fútbol en la ciudad, un fenómeno que sigue dejando víctimas y generando preocupación en materia de seguridad.

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