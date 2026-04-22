Una nueva masacre sacude al país. En la madrugada de este 22 de abril de 2026, cinco jóvenes fueron asesinados en el barrio La Ciudadela, en el municipio de Mocoa, Putumayo, en un hecho que vuelve a encender las alertas por la violencia en esta región.

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De acuerdo con la información compartida con las autoridades locales, las víctimas fueron atacadas en medio de la presencia de grupos armados ilegales que operan en la zona. “Lo más grave de esto es que estas cinco personas son jóvenes que fueron asesinados por grupos armados”, se conoció en medio de los primeros reportes.

Preliminarmente, las autoridades han logrado identificar a varias de las víctimas. Entre ellas estarían Jason Francisco Ordóñez, Faiber Radamel García, John Faiber González, Cristian Alexander Calderón y Milton Javier Gómez, mientras avanzan las labores para confirmar plenamente sus identidades y esclarecer las circunstancias del crimen.

El hecho sucedió en el área llamada La Ciudadela, un lugar que, según muchas denuncias, tiene serios problemas de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales.

Después de la masacre, la situación causó más preocupación porque se compartieron mensajes amenazantes en redes sociales. “Después de este ataque empezaron a difundirse varios panfletos y mensajes… asociados a una supuesta ‘limpieza social’”, alertaron las autoridades.

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En la misma línea, se advirtió que la Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 013 de 2025, en la que advertía sobre el riesgo en Mocoa por la presencia de grupos armados y la imposición de normas de control ilegal sobre la población civil.

En esa región hacen presencia estructuras como el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, los Comandos Bolivarianos de la Frontera y otras bandas de carácter local, lo que ha incrementado los niveles de violencia y riesgo para los habitantes.

Este nuevo hecho eleva a 45 el número de masacres registradas en Colombia en lo corrido de 2026, una cifra que evidencia la gravedad del panorama. “En el país ocurre una masacre cada dos días”, según los datos conocidos por Indepaz hasta el momento.

Debido a la gravedad del crimen, las autoridades realizaron una reunión de seguridad en Putumayo para coordinar acciones que ayuden a identificar y atrapar a los responsables de esta nueva masacre.

Mientras tanto, la comunidad sigue preocupada, con miedo de que estos actos de violencia se repitan en una región que ha sufrido mucho por el conflicto armado.