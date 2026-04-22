Nuevo tiroteo en Bogotá: esta vez, el atentado fue contra una candidata a la Contraloría General

La inseguridad en Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y, en las últimas semanas, los hechos violentos han vuelto a encender las alarmas.

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Tiroteos, atracos y ataques en plena vía pública reflejan un panorama complejo en materia de orden público, incluso en sectores tradicionalmente considerados seguros. Este miércoles 22 de abril, la capital volvió a ser escenario de un hecho que genera preocupación por el nivel de violencia y el perfil de la víctima.

En horas de la tarde, se registró un tiroteo en el sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con las primeras versiones, el atentado habría estado dirigido contra Elvia Otero, reconocida funcionaria y actual candidata a la Contraloría General.

El hecho causó conmoción entre los habitantes de la zona, quienes reportaron múltiples disparos y una rápida reacción de las autoridades.

Tras lo ocurrido, Nadim Otero, hijo de la funcionaria, confirmó en diálogo con SEMANA que tanto su madre como su hermana se encuentran fuera de peligro.

“Están bien”, aseguró, en medio de la incertidumbre. Elvia Otero, quien ha ocupado cargos importantes en el sector público, había sido recientemente mencionada como candidata para la Contraloría, lo que aumenta la atención sobre este caso y las posibles motivaciones detrás del atentado.

En ese sentido, relató que el ataque ocurrió en cuestión de minutos y que su madre y su hermana acababan de salir de su residencia en el sector. “Sobre las seis de la tarde, venían saliendo del apartamento en Ciudad Salitre”, explicó, al detallar que ambas se movilizaban en la camioneta asignada por su esquema de seguridad.

Según su versión, el atentado habría sido premeditado. “Unos motorizados venían siguiéndolas desde el apartamento”, aseguró, al indicar que el vehículo era conducido con apoyo de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Fue en ese contexto que se produjo el ataque armado.

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En medio de su relato, también hizo referencia a situaciones recientes que podrían ser relevantes para la investigación. Señaló que uno de los escoltas había sido retirado recientemente tras un presunto “entrampamiento” y por incumplimientos relacionados con la confidencialidad.

Según indicó, esta persona habría revelado información sensible, como el lugar de residencia y los movimientos de la funcionaria.

El momento del atentado, dijo, coincidió con un instante de especial vulnerabilidad. “Le dieron unos tiros a la camioneta justo cuando se estaba abriendo”, afirmó, lo que incrementó el riesgo para quienes se encontraban en el vehículo. La familia, agregó, atraviesa un momento complejo tras lo ocurrido: “Estamos en un estado de colapso, en una situación familiar degradante”.

Además, destacó un hecho que pudo haber evitado consecuencias más graves. Explicó que su madre suele ubicarse en el asiento delantero, justamente donde impactaron los disparos, pero en esta ocasión iba en la parte trasera. “Por cosas de Dios se hizo atrás”, aseguró, al señalar que ese cambio habría sido clave para que hoy se encuentre fuera de peligro.