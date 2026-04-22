La dinámica de la violencia en Bogotá sigue evidenciando cambios. Entre enero y marzo de este año se registraron 265 homicidios, de los cuales 134 fueron catalogados como asesinatos por encargo, según datos de la Policía Metropolitana.

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Es decir, aproximadamente el 50 % de los casos estaría relacionado con esta modalidad criminal, una cifra que enciende las alertas sobre la consolidación de redes ilegales cada vez más estructuradas en la ciudad.

El dato no solo preocupa por su magnitud, sino por lo que hoy en día implica: el homicidio ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse, en muchos casos, en un ‘servicio’ dentro de economías criminales.

Detrás de estas cifras hay dinámicas asociadas a disputas entre bandas, ajustes de cuentas y control territorial, lo que complica la respuesta de las autoridades.

En medio de este panorama, un nuevo caso violento se registró en el sur de la capital. De acuerdo con el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, el hallazgo se produjo tras una denuncia ciudadana.

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“En las últimas horas y tras una denuncia a través de la línea 123 (…) en el sector de Brasilia, límites con la localidad de Kennedy, se presenta un hecho donde al parecer dentro de un clóset o armario se encuentra una persona de aproximadamente 45 años”, explicó.

El oficial precisó que la víctima “no presenta ningún tipo de desmembramiento” y que, por ahora, se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. “Estamos adelantando las investigaciones de tiempo, modo y lugar con la Policía Judicial (…) con el fin de establecer los hechos sucedidos”, indicó.

Además, señaló que el cuerpo presentaría signos de violencia. “Esta persona al parecer presenta múltiples golpes, caso que está en este momento en investigación”, agregó Chauta, quien reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso.

Las autoridades continúan recolectando pruebas para determinar si este caso estaría relacionado con las dinámicas de homicidio por encargo que hoy marcan una parte significativa de la criminalidad en la capital.

Entretanto, el aumento de este tipo de asesinatos plantea nuevos desafíos en materia de seguridad y obliga a replantear estrategias para contener su expansión.